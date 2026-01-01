На Донеччині обірвалося життя воїна з Волині Василя Оришкевича
Сьогодні, 11:00
Ковельська громада – у жалобі за полеглим Героєм.
"Проводжатимемо в останню земну дорогу 34-річного ковельчанина, командира 2-го взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних авіаційних комплексів 2-го механізованого батальйону військової частини А 7028, молодшого сержанта Оришкевича Василя Миколайовича (16.01.1992 р.н.).
Його життя обірвалося 14 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області", - повідомив міський голова Ігор Чайка.
Прощання із Захисником відбудеться у четвер, 26 лютого, за наступним порядком:
13:00 – служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
14:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Останнім місцем спочинку бійця стане Алея Героїв міського кладовища.
Вічна пам’ять і слава Герою!
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
