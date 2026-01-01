Підтвердили загибель на фронті Героя Сергія Сліпця з Волині

Під час виконання бойового завдання на Донеччині поліг військовослужбовець Сергій Сліпець із Волині.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

«Стільки вже лиха принесла ця клята війна, а межі болю і втрат, на жаль, немає… З глибокою скорботою повідомляємо про загибель нашого краянина із села Черче, вірного оборонця України – Сліпця Сергія Григоровича, 1988 року народження», - зазначили у муніципалітеті.

Життя оборонця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 12 лютого 2026 року в Донецькій області.

«Висловлюємо щирі співчуття родині бійця. Розділяємо біль непоправної втрати з рідними. Сумуємо разом з вами та підтримуємо в годину скорботи. З глибокою повагою у серці ми завжди пам'ятатимемо подвиг воїна, який у важкій боротьбі з ворогом наближав Перемогу. Тепер він тримає для нас небо так, як захищав на землі», - йдеться у повідомленні.

Про прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем поінформують додатково.

