Підтвердили загибель на фронті Героя Сергія Сліпця з Волині

Під час виконання бойового завдання на Донеччині поліг військовослужбовецьіз Волині.Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.«Стільки вже лиха принесла ця клята війна, а межі болю і втрат, на жаль, немає… З глибокою скорботою повідомляємо про загибель нашого краянина із села Черче, вірного оборонця України – Сліпця Сергія Григоровича, 1988 року народження», - зазначили у муніципалітеті.Життя оборонця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 12 лютого 2026 року в Донецькій області.«Висловлюємо щирі співчуття родині бійця. Розділяємо біль непоправної втрати з рідними. Сумуємо разом з вами та підтримуємо в годину скорботи. З глибокою повагою у серці ми завжди пам'ятатимемо подвиг воїна, який у важкій боротьбі з ворогом наближав Перемогу. Тепер він тримає для нас небо так, як захищав на землі», - йдеться у повідомленні.Про прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем поінформують додатково.