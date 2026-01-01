На Волині під колесами потягів загинули 48-річний чоловік та 17-річний хлопець
Сьогодні, 12:05
На Волині під колесами потягів загинули двоє людей, серед них - неповнолітній.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
24 лютого, близько 8:00, поблизу села Черкаси Ковельського району вантажний потяг збив чоловіка, який ішов колією.
Від отриманих травм він загинув на місці. Загиблий - 48-річний житель селища Люблинець.
Сьогодні, близько 9:00, поблизу залізничної станції «Жабка» тепловоз наїхав на 17-річного хлопця, який перебував на колії. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося. Юнак загинув.
За обома фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 276 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Обставини подій з’ясовуються.
