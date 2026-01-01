Багатодітна мама з Луцька «продавала» порно за участі 3-річної доньки: її оголосили підозру
Сьогодні, 13:00
Зловмисниці, яка виготовляла та збувала порнографічний контент за участю своєї дитини, слідчі оголосили про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За такі дії вона може провести за гратами від 9 до 15 років.
Злочинну діяльність задокументували працівники управління міграційної поліції та слідчі слідчого управління ГУНП, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Волинської обласної прокуратури та підтримки відділу кримінального аналізу.
Вони встановили, що лучанка використовувала свою 3-річну доньку та за її участю виготовляла і збувала порнографічний контент іншій особі, отримуючи за це гроші.
Правоохоронці провели контроль за вчиненням злочину і затримали її у процесуальному порядку.
Зловмисниці 24 лютого слідчі оголосили про підозру за ч.4 ст.301-1 КК України, санкція якої – позбавлення волі від 9 до 15 років.
У жінки троє малолітніх дітей, їх усіх 23 лютого відповідні служби вилучили та доставили у притулок. Слідство триває.
