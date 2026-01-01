Багатодітна мама з Луцька «продавала» порно за участі 3-річної доньки: її оголосили підозру

Зловмисниці, яка виготовляла та збувала порнографічний контент за участю своєї дитини, слідчі оголосили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За такі дії вона може провести за гратами від 9 до 15 років.Злочинну діяльність задокументували працівники управління міграційної поліції та слідчі слідчого управління ГУНП, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Волинської обласної прокуратури та підтримки відділу кримінального аналізу.Вони встановили, що лучанка використовувала свою 3-річну доньку та за її участю виготовляла і збувала порнографічний контент іншій особі, отримуючи за це гроші.Правоохоронці провели контроль за вчиненням злочину і затримали її у процесуальному порядку.Зловмисниці 24 лютого слідчі оголосили про підозру за ч.4 ст.301-1 КК України, санкція якої – позбавлення волі від 9 до 15 років.У жінки троє малолітніх дітей, їх усіх 23 лютого відповідні служби вилучили та доставили у притулок. Слідство триває.