На Волині завтра прощатимуться з Героєм Миколою Королем

Миколи Короля.



Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.



У муніципалітеті поінформували, що обірвалося життя військовослужбовця — Короля Миколи Степановича.



Чин похорону відбудеться завтра, 26 лютого, о 12:00 годині від дому померлого (вул. Кн.Володимира 41).



Траурна процесія вирушить від дому покійного через пров. Спортивний, вул. Козацьку до Свято-Миколаївського храму, де буде звершено чин похорону.



Поховають військовослужбовця на новому кладовищі.



«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Горохові на Волині завтра, 26 лютого, відбудеться чин похорону полеглого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.У муніципалітеті поінформували, що обірвалося життя військовослужбовця — Короля Миколи Степановича.Чин похорону відбудеться завтра, 26 лютого, о 12:00 годині від дому померлого (вул. Кн.Володимира 41).Траурна процесія вирушить від дому покійного через пров. Спортивний, вул. Козацьку до Свято-Миколаївського храму, де буде звершено чин похорону.Поховають військовослужбовця на новому кладовищі.«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким!» - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію