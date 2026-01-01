На Волині завтра прощатимуться з Героєм Миколою Королем
Сьогодні, 12:30
У Горохові на Волині завтра, 26 лютого, відбудеться чин похорону полеглого військовослужбовця Миколи Короля.
Про це у фейсбуці повідомила Горохівська міськрада.
У муніципалітеті поінформували, що обірвалося життя військовослужбовця — Короля Миколи Степановича.
Чин похорону відбудеться завтра, 26 лютого, о 12:00 годині від дому померлого (вул. Кн.Володимира 41).
Траурна процесія вирушить від дому покійного через пров. Спортивний, вул. Козацьку до Свято-Миколаївського храму, де буде звершено чин похорону.
Поховають військовослужбовця на новому кладовищі.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким!» - йдеться у повідомленні.
