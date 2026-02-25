Трамп згадав про Україну лише через півтори години від початку промови у Конгресі

Дональд Трамп під час своєї промови State of the Union перед обома палатами Конгресу не згадував про Україну упродовж понад 1,5 години виступу.



Про це пише



Господар Білого дому вперше назвав нашу державу, коли розповідав про історію біженки Ірини Заруцької, яку у Шарлотті вбив злочинець-рецидивіст. Трамп зазначив, що дівчина втікала з Батьківщини через "брутальну війну, яка роздирає країну".



Згодом Трамп повернувся до теми України після чергової заяви про те, що він закінчив вісім війн під час перебування на посаді. Республіканець заявив, що його адміністрація "намагається зробити все можливе, що завершити дев'яту між Росією та Україною, де за місяць загинули 25 тисяч людей". Перед цим він подякував Стіву Віткоффу, Джареду Кушнеру та держсекретарю Марко Рубіо, які займаються переговорними процесами.



Також Трамп нагадав, що країни НАТО купують у США зброю для України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАпід час своєї промови State of the Union перед обома палатами Конгресу не згадував про Україну упродовж понад 1,5 години виступу.Про це пише LB.ua Господар Білого дому вперше назвав нашу державу, коли розповідав про історію біженки Ірини Заруцької, яку у Шарлотті вбив злочинець-рецидивіст. Трамп зазначив, що дівчина втікала з Батьківщини через "брутальну війну, яка роздирає країну".Згодом Трамп повернувся до теми України після чергової заяви про те, що він закінчив вісім війн під час перебування на посаді. Республіканець заявив, що його адміністрація "намагається зробити все можливе, що завершити дев'яту між Росією та Україною, де за місяць загинули 25 тисяч людей". Перед цим він подякував Стіву Віткоффу, Джареду Кушнеру та держсекретарю Марко Рубіо, які займаються переговорними процесами.Також Трамп нагадав, що країни НАТО купують у США зброю для України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію