Під час обстрілу на Донеччині загинув волинянин Володимир Гродський

На війні обірвалося життя 46-річного Захисниказ Рожища на Волині.Про це у фейсбуці повідомила Рожищенська міськрада.Рожищенська громада втратила ще одного захисника України - загинув військовослужбовець Володимир Леонтійович Гродський, 1979 року народження.Солдат Володимир Гродський служив оператором безпілотних літальних апаратів у підрозділі безпілотних авіаційних комплексів 157-ої ОМБр.Воїн загинув 15 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Зелене Поле Іллінівської сільської громади у Краматорському районі на Донеччині. Життя захисника обірвалося внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.Із 15 лютого захисник вважався зниклим безвісти. На жаль, 19 лютого 2026 року під час пошукових робіт поблизу Іллінівки підтвердили, що воїн загинув.Володимир Гродський до останнього залишався вірним військовій присязі та мужньо виконував свій обов’язок у боротьбі за свободу і незалежність України.У зв’язку із загибеллю захисника України на території Рожищенської громади оголошено триденний траур з 24 по 26 лютого 2026 року, а також у день поховання.У дні жалоби на адміністративних будівлях буде приспущено Державний Прапор України та обмежено проведення розважальних заходів.Про дату та час прощання й поховання Володимира Гродського буде повідомлено додатково.«Щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам’ять і шана захиснику України!» - зазначили у міськраді.