У волинському музеї покажуть чашку Лесі Українки та інші речі, пов'язані з літераторкою. ВІДЕО





Виставку "Між минулим та сьогоденням" підготували до 155-річчя з дня народження Лесі Українки, розповіла



Вона розповіла, що у 1910 році український селекціонер Йосип Магомет вивів один із видів півонії та назвав на честь культурної діячки. Магомет працював садівником у лікаря Йосипа Юркевича, до якого неодноразово за консультаціями приходила Леся Українка. У 1909 році вона завітала до нього перед від’їздом до Єгипту, де її й побачив селекціонер.



"Коли вона прогулювалась у саду, за нею спостерігав цей селекціонер-садівник. "Не квіти, а диво", промовила вона. Ці слова запам’яталися селекціонеру й уже на наступний рік вправні руки й розуміння дали можливість вивести новий сорт півонії", — сказала Оксана Моренчук.



До експозиції увійшли книги-мініатюри, предмети філателії, нумізматики, фалеристики, скляні та порцелянові вироби з зображенням письменниці, живописні твори Олександра Дишка, багатошарові витинанки художниці Олесі Іщук.



"Була одна маленька чашечка. Ми спочатку подумали — з чим вона і як пов’язана? Я подумала: може це особиста річ Лесі Українки. І так і виявилось. Радісно, що такі речі зберігаються, в людей є шанс подивитися. На жаль, доторкнутися руками ми не можемо", — розповіла відвідувачка виставки Олександра Білецька.



Також на виставці є повна колекція з 39 фігур персонажів з драми-феєрії "Лісова пісня", вирізьблені скульптором Сергієм Наумовим. Зі слів старшої наукової співробітниці Ілони Несторук, колекція існує в єдиному екземплярі.



"У цьому році 115 років від часу написання "Лісова пісня". У 1979 році був виготовлений перший екземпляр (серії фігур - ред), який зберігається в Колодяжному. На початку 80-х був виготовлений другий, представлений у наших вітринах", — додала Ілона Несторук.



Переселенка з Луганщини Юлія Козаченко другий рік поспіль відвідує заходи, присвячені Лесі Українці. Для неї Леся — про можливість і життя.



"Без надії сподіваюсь". Цей день у мене саме так і почався, тому що я ще з 2014 року втратила своє перше житло. Для мене Леся — про весну, про те, як розквітаємо ми, не дивлячись на те, яка буде амплітуда нашого нахилу", — поділилася відвідувачка виставки.



Експозицію відвідала й Ольга Кисіль із Рівненщини. Розповіла, на Рівненщині також відзначають річницю дня народження Лесі Українки, шанують і поважають її як особистість.



"На Рівненщині святкують ці дні. Можливо не так, як на Волині. Але коли ти потрапляєш до Луцька, то відчуваєш енергетику, повагу до цієї людини, можеш відчути те, що вона відчувала, побачити те, що вона бачила. Тому люди з інших областей і приїжджають сюди", — сказала Ольга Кисіль.



Виставка триватиме впродовж місяця. Усього у фондах Волинського краєзнавчого музею зберігається три тисячі експонатів, дотичних до життя та творчості Лесі Українки.





