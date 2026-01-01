Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць

піднявся рівень води.



Про це пише



Керівник Регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук розповів, що зараз ситуація контрольована, бо жодна з річок поки не вийшла з русла та низьким залишається рівень ґрунтових вод.







"Різко почали зростати рівні води: від 2 см по Стоходу до 20 см у річці Стир у Луцьку. В середньому на 7-8 см за добу піднімаються рівні води в річках, — каже Ростислав Кравчук. — Ми очікували. Шкоди великої повінь не повинна принести, але не можна розслаблятися".







"Такої великої води не було понад 5 років": ситуація з підтопленнями в області



Через потепління, танення снігу та дощі у Маневичах підтопило чотири вулиці. Там другу добу працюють мотопомпи, які відкачують воду. Одна з них — на перехресті вулиць Волі та Незалежності в центрі селищі.







"Як почало розтавати, в неділю з’явилася перша вода, — розповідає комунальник Сергій Скороход. — Вчора відкачували до третьої години ночі. Геть усю цю калюжу викачали, не було води, а до ранку знову набралася".







Від ранку частина вулиці Волі, де зібралося найбільше води, перекрита для руху транспорту.







"Дві машини тут вчора потонуло. Евакуатор приїхав, погрузив, — каже Павло Тарадюк. — Як водієві, зараз вже добре. Вчора не можна було проїхати. Стільки тут води не було через те, що не було стільки снігу. А снігу цього року насипало, що дай Боже".







Оксана мешкає у будинку, що межує з підтопленою дорогою. Такої великої води, каже жінка, у селищі не було понад 5 років.







"Підвалів в нас в будинку немає, то нормально все. Бачте, комунхоз старається помогти нам, — говорить Оксана Дулько. — Дуже багато води".







На чотирьох вулицях Маневич, які затопило на понижених ділянках, цілодобово відкачують воду чотири мотопомпи, залучили до десятка працівників, розповідає начальник житлово-комунального господарства Іван Туревич.







"Ми спостерігаємо великий об’єм води. Насоси, які стоять, не справляються відкачувати. Тому прийняли рішення, щоб залучити ще бензомотопомпи, — каже Іван Туревич. — Дві помпи наші, інших дві позичили в ДСНС".







Підтоплень житлових будинків, присадибних ділянок чи сільськогосподарських угідь у Маневичах наразі не фіксували, говорить начальник відділу капітального будівництва Ігор Пінчук. 24 лютого на сесії депутати селищної ради виділили 190 тисяч гривень для ліквідації наслідків можливої повені.







"Для комунального підприємства"Маневицьке управління ЖКГ" придбати рукави і мотопомпи для речей, які не можемо спрогнозувати, — каже Ігор Пінчук. — Щодня обстежуємо всі вулиці у громаді, особливо асфальтовані, де з кількох вулиць збігає вода".







Як додав керівник Регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, для відкачування води в області підготували 36 насосних станцій. Поки жодна з них не працює, бо немає потреби.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині через велику кількість води внаслідок танення снігу та дощі розпочалася повінь. Також в усіх річках на території областіПро це пише Суспільне Керівник Регіонального офісу водних ресурсіврозповів, що зараз ситуація контрольована, бо жодна з річок поки не вийшла з русла та низьким залишається рівень ґрунтових вод."Різко почали зростати рівні води: від 2 см по Стоходу до 20 см у річці Стир у Луцьку. В середньому на 7-8 см за добу піднімаються рівні води в річках, — каже Ростислав Кравчук. — Ми очікували. Шкоди великої повінь не повинна принести, але не можна розслаблятися".Через потепління, танення снігу та дощі у Маневичах підтопило чотири вулиці. Там другу добу працюють мотопомпи, які відкачують воду. Одна з них — на перехресті вулиць Волі та Незалежності в центрі селищі."Як почало розтавати, в неділю з’явилася перша вода, — розповідає комунальник. — Вчора відкачували до третьої години ночі. Геть усю цю калюжу викачали, не було води, а до ранку знову набралася".Від ранку частина вулиці Волі, де зібралося найбільше води, перекрита для руху транспорту."Дві машини тут вчора потонуло. Евакуатор приїхав, погрузив, — каже. — Як водієві, зараз вже добре. Вчора не можна було проїхати. Стільки тут води не було через те, що не було стільки снігу. А снігу цього року насипало, що дай Боже".мешкає у будинку, що межує з підтопленою дорогою. Такої великої води, каже жінка, у селищі не було понад 5 років."Підвалів в нас в будинку немає, то нормально все. Бачте, комунхоз старається помогти нам, — говорить. — Дуже багато води".На чотирьох вулицях Маневич, які затопило на понижених ділянках, цілодобово відкачують воду чотири мотопомпи, залучили до десятка працівників, розповідає начальник житлово-комунального господарства"Ми спостерігаємо великий об’єм води. Насоси, які стоять, не справляються відкачувати. Тому прийняли рішення, щоб залучити ще бензомотопомпи, — каже Іван Туревич. — Дві помпи наші, інших дві позичили в ДСНС".Підтоплень житлових будинків, присадибних ділянок чи сільськогосподарських угідь у Маневичах наразі не фіксували, говорить начальник відділу капітального будівництва. 24 лютого на сесії депутати селищної ради виділили 190 тисяч гривень для ліквідації наслідків можливої повені."Для комунального підприємства"Маневицьке управління ЖКГ" придбати рукави і мотопомпи для речей, які не можемо спрогнозувати, — каже Ігор Пінчук. — Щодня обстежуємо всі вулиці у громаді, особливо асфальтовані, де з кількох вулиць збігає вода".Як додав керівник Регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, для відкачування води в області підготували 36 насосних станцій. Поки жодна з них не працює, бо немає потреби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію