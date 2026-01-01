Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць

Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць
На Волині через велику кількість води внаслідок танення снігу та дощі розпочалася повінь. Також в усіх річках на території області піднявся рівень води.

Про це пише Суспільне.

Керівник Регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук розповів, що зараз ситуація контрольована, бо жодна з річок поки не вийшла з русла та низьким залишається рівень ґрунтових вод.

Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць


"Різко почали зростати рівні води: від 2 см по Стоходу до 20 см у річці Стир у Луцьку. В середньому на 7-8 см за добу піднімаються рівні води в річках, — каже Ростислав Кравчук. — Ми очікували. Шкоди великої повінь не повинна принести, але не можна розслаблятися".

Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць


"Такої великої води не було понад 5 років": ситуація з підтопленнями в області

Через потепління, танення снігу та дощі у Маневичах підтопило чотири вулиці. Там другу добу працюють мотопомпи, які відкачують воду. Одна з них — на перехресті вулиць Волі та Незалежності в центрі селищі.

Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць


"Як почало розтавати, в неділю з’явилася перша вода, — розповідає комунальник Сергій Скороход. — Вчора відкачували до третьої години ночі. Геть усю цю калюжу викачали, не було води, а до ранку знову набралася".

Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць


Від ранку частина вулиці Волі, де зібралося найбільше води, перекрита для руху транспорту.

Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць


"Дві машини тут вчора потонуло. Евакуатор приїхав, погрузив, — каже Павло Тарадюк. — Як водієві, зараз вже добре. Вчора не можна було проїхати. Стільки тут води не було через те, що не було стільки снігу. А снігу цього року насипало, що дай Боже".

Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць


Оксана мешкає у будинку, що межує з підтопленою дорогою. Такої великої води, каже жінка, у селищі не було понад 5 років.

Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць


"Підвалів в нас в будинку немає, то нормально все. Бачте, комунхоз старається помогти нам, — говорить Оксана Дулько. — Дуже багато води".

Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць


На чотирьох вулицях Маневич, які затопило на понижених ділянках, цілодобово відкачують воду чотири мотопомпи, залучили до десятка працівників, розповідає начальник житлово-комунального господарства Іван Туревич.

Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць


"Ми спостерігаємо великий об’єм води. Насоси, які стоять, не справляються відкачувати. Тому прийняли рішення, щоб залучити ще бензомотопомпи, — каже Іван Туревич. — Дві помпи наші, інших дві позичили в ДСНС".

Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць


Підтоплень житлових будинків, присадибних ділянок чи сільськогосподарських угідь у Маневичах наразі не фіксували, говорить начальник відділу капітального будівництва Ігор Пінчук. 24 лютого на сесії депутати селищної ради виділили 190 тисяч гривень для ліквідації наслідків можливої повені.

Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць


"Для комунального підприємства"Маневицьке управління ЖКГ" придбати рукави і мотопомпи для речей, які не можемо спрогнозувати, — каже Ігор Пінчук. — Щодня обстежуємо всі вулиці у громаді, особливо асфальтовані, де з кількох вулиць збігає вода".

Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць


Як додав керівник Регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, для відкачування води в області підготували 36 насосних станцій. Поки жодна з них не працює, бо немає потреби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: повінь, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп згадав про Україну лише через півтори години від початку промови у Конгресі
Сьогодні, 09:20
Під час обстрілу на Донеччині загинув волинянин Володимир Гродський
Сьогодні, 09:15
Повінь на Волині: у громаді відкачують воду з вулиць
Сьогодні, 09:09
У волинському музеї покажуть чашку Лесі Українки та інші речі, пов'язані з літераторкою. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
Президент нагородив орденом демобілізованого воїна з Волині. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Медіа
відео
1/8