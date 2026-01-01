Президент нагородив орденом демобілізованого воїна з Волині. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Президент Володимир Зеленський відзначив державною нагородою орденом "За заслуги" ІІІ ступеня тренера з Волині та демобілізованого бійця Дмитра Чеховського.
Про це йдеться в указі президента, опублікованому 24 лютого 2026 року. - повідомляє Суспільне.
Дмитро Чеховський майже 10 років працює тренером-викладачем Люблинецької дитячо-юнацької спортивної школи, розповів директор школи Олександр Климовець.
За роки роботи тренер виховав багатьох важкоатлетів. Серед них троє майстрів спорту України — Богдана Нікітін, Михайло Новосад, Андрій Склезь. Богдан Нікітін — був учасником чемпіонату Світу серед 17-річних і зайняв 8 місце. Вихованець Михайло Новосад був призером чемпіонату Європи (вперше серед 15-річних; вдруге серед 17-річних). Вихованець Давид Гарбар — призер чемпіонату Європи серед 15-річних, Роман Омельчук — рекордсмен України серед 13-річних важкоатлетів.
Як розповіла дружина Дмитра Чеховського Ірина, у 2015-2016 роках чоловік служив в АТО. Від початку повномасштабного вторгнення також пішов до війська.
Служив з травня 2022 по травень 2025 рік у 100 окремій механізованій бригаді навідником гранатомета у піхоті. Брав участь у боях на Лиманському напрямку та в Очеретиному. У зв'язку з хворобою чоловік рік тому демобілізувався та повернувся до тренерської роботи.
Родина виховує двох синів 6-річного Арсена та 12-річного Богдана, який також займається важкою атлетикою у батька.
