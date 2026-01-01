Волинянка встановила рекорд і стала переможницею Кубка України

Волинянка встановила рекорд і стала переможницею Кубка України
Спортсменка з Волині Катерина Малащук стала переможницею кубку України з важкої атлетики у ваговій категорії 48 кг та встановила рекорд України у вправі ривок.

Про це 24 лютого розповів директор Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко, - пише Суспільне.

Результат спортсменки у ривку — 77 кг, у поштовху — 90 кг, у сумі двоборства — 167 кг. У ривку спортсменка встановила новий рекорд України.

Змагання з важкої атлетики тривають у Луцьку з 23 по 28 лютого.

Що відомо про Катерину Малащук
Катерина Малащук є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.

Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.

У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.

В травні 2025 Катерина Малащук здобула дві нагороди на Чемпіонаті світу з важкої атлетики, що триває у Перу.

