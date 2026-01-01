У Рівному невідомі запускали феєрверки
24 лютого, 23:19
У Рівному невідомі запускали салюти ввечері 24 лютого. Правоохоронці встановлюють причетних.
Про це повідомила старша інспекторка відділу комунікації поліції в області Катерина Пилипчук, - пише Канал24.
Поліції про інцидент повідомила місцева жителька близько 20:00 24 лютого.
"Працівники патрульної поліції та Рівненського райуправління поліції негайно почали пошуки порушників", – зауважила Катерина Пилипчук.
Як відомо, в умовах воєнного стану на території України заборонене використання піротехнічної техніки, зокрема салютів і феєрверків.
Старша інспекторка зазначила, що якщо комусь щось відомо про порушників, вони можуть повідомити на спецлінію 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила старша інспекторка відділу комунікації поліції в області Катерина Пилипчук, - пише Канал24.
Поліції про інцидент повідомила місцева жителька близько 20:00 24 лютого.
"Працівники патрульної поліції та Рівненського райуправління поліції негайно почали пошуки порушників", – зауважила Катерина Пилипчук.
Як відомо, в умовах воєнного стану на території України заборонене використання піротехнічної техніки, зокрема салютів і феєрверків.
Старша інспекторка зазначила, що якщо комусь щось відомо про порушників, вони можуть повідомити на спецлінію 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
25 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Рівному невідомі запускали феєрверки
24 лютого, 23:19
Виховательку з Волині підозрюють у перебуванні в дитсадку в стані алкогольного сп'яніння
24 лютого, 22:38
На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Кот
24 лютого, 21:57