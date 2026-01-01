У Рівному невідомі запускали феєрверки

У Рівному невідомі запускали феєрверки
У Рівному невідомі запускали салюти ввечері 24 лютого. Правоохоронці встановлюють причетних.

Про це повідомила старша інспекторка відділу комунікації поліції в області Катерина Пилипчук, - пише Канал24.

Поліції про інцидент повідомила місцева жителька близько 20:00 24 лютого.

"Працівники патрульної поліції та Рівненського райуправління поліції негайно почали пошуки порушників", – зауважила Катерина Пилипчук.

Як відомо, в умовах воєнного стану на території України заборонене використання піротехнічної техніки, зокрема салютів і феєрверків.

Старша інспекторка зазначила, що якщо комусь щось відомо про порушників, вони можуть повідомити на спецлінію 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Рівне, салют, поліція, порушення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Рівному невідомі запускали феєрверки
24 лютого, 23:19
Виховательку з Волині підозрюють у перебуванні в дитсадку в стані алкогольного сп'яніння
24 лютого, 22:38
На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Кот
24 лютого, 21:57
Двоє воїнів з Волині 130 днів утримували позицію на Харківщині. ВІДЕО
24 лютого, 21:16
Медіа
відео
1/8