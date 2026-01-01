У Рівному невідомі запускали феєрверки





Про це повідомила старша інспекторка відділу комунікації поліції в області Катерина Пилипчук, - пише Канал24.



Поліції про інцидент повідомила місцева жителька близько 20:00 24 лютого.



"Працівники патрульної поліції та Рівненського райуправління поліції негайно почали пошуки порушників", – зауважила Катерина Пилипчук.



Як відомо, в умовах воєнного стану на території України заборонене використання піротехнічної техніки, зокрема салютів і феєрверків.



Старша інспекторка зазначила, що якщо комусь щось відомо про порушників, вони можуть повідомити на спецлінію 102.

