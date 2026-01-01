Виховательку з Волині підозрюють у перебуванні в дитсадку в стані алкогольного сп'яніння





Напередодні, 23 лютого, в одному з дитсадків міста Ковеля затримали виховательку через підозру у перебуванні на робочому місці в стані алкогольного сп'яніння. У Патрульній поліції Волинської області 24 лютого Суспільному цю інформацію підтвердили, а у дитсадку — заперечили.



Затримання виховательки — що кажуть патрульні

Як розповіла в коментарі речниця управління Патрульної поліції області Анастасія Кідрук, працівниці дитсадка інспектори запропонували пройти огляд на стан сп’яніння в медзакладі, але вона намагалася "різними способами уникнути проходження огляду".



"Учора патрульні отримали повідомлення про те, що працівниця дитсадка може перебувати на робочому місці в стані сп’яніння. Інспектори під час спілкування виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Для припинення правопорушення її затримали та доставили до медзакладу", — сказала Анастасія Кідрук.



Зі слів речниці патрульної поліції, у медичному закладі лікар провів огляд на стан спʼяніння і факт алкогольного сп'яніння підтвердився. Результатів огляду — кількість проміле у крові — у поліції не озвучили.



На працівницю дитсадка склали протокол за ч. 1 ст. 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також протокол затримання. Йдеться про розпивання алкогольних напоїв на виробництві або перебування на роботі в нетверезому стані. Її загрожує штраф від 51 до 85 гривень.



Інспектори патрульної поліції передадуть матеріали до суду для подальшого розгляду та прийняття рішення, додала Анастасія Кідрук.



Позиція дирекції дитсадка

Інформацію про те, що вихователька дитсадка була на робочому місці нетверезою, в телефонному коментарі заперечила виконувачка обов'язків керівника дитячого садка №2 "Берізка" міста Ковеля Ірина Лукашик.



З її слів, подія сталася 23 лютого орієнтовно о 17:00. Заявниця, яка звернулася в поліцію — мама дитини, яка виховується у дитсадку. Ірина Лукашик додала, що в працівниці через затримання стався "гіпертонічний криз", а в медзакладі забір крові у неї не брали.



"Патрульні надали недостовірну інформацію,— сказала керівниця дитсадка. — Факту підтвердженого, що вона (вихователька — ред.) була нетвереза не було. Це була одна мама, яка поставила собі за мету... Це слова однієї конфліктної мами. Так, поліцію викликали. Дуже шкода, що вірять не хорошим людям із репутацією та великим досвідом роботи. Вихователь на хорошому рахунку і вона не хотіла залишати своє робоче місце, бо ще були діти в садку".



Виконувачка обов'язків керівника дитячого садка №2 "Берізка" Ковеля зазначила, що педагогічний колектив зібрав підписи на підтримку своєї колеги, а вихователька для захисту своєї репутації звернулася до адвоката.

