Двоє воїнів з Волині 130 днів утримували позицію на Харківщині. ВІДЕО

Воїни-прикордонники з Волині разом зі ще одним побратимом втрьох утримували позицію протягом 130 днів.Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужбі.44-річнийіз Шацької громади на псевдо «ОКЕЙ» та 50-річнийіз Заболоттівської громади з позивним «БІЛЕТ» – військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського прикордонного загону. Разом із третім побратимом на прізвисько «КАСІК» вони 130 діб утримували позицію поблизу одного з населених пунктів неподалік кордону з рф на куп’янському напрямку.Олексій, який до війни працював землевпорядником, мобілізувався до лав Держприкордонслужби у березні 2022 року та потрапив до бойового підрозділу Сумського прикордонного загону, де відвоював рік. Згодом повернувся охороняти кордон з білоруссю в межах Волині.Натомість Віктор опівночі 24 лютого 2022 року виїхав на роботу до Німеччини. Дізнавшись про початок повномасштабної війни, на півдорозі розвернувся та повернувся в Україну, щоб стати на захист Батьківщини. Він одразу вступив до лав Збройних Сил України.Прослуживши півтора року на запорізькому напрямку, звільнився за сімейними обставинами, однак уже за кілька місяців знову повернувся на службу – цього разу до Волинського прикордонного загону, в один із підрозділів на кордоні з Білоруссю.Влітку минулого року обидва прикордонники приєдналися до бойового підрозділу Волинського загону та вирушили на Харківщину, де їхні побратими з травня стримували ворога й відбивали ворожі штурми і незабаром вирушили на позицію, яку утримували більше чотирьох місяців, поки їх не змінили військовослужбовці ЗСУ.Про те, що було найважчим протягом 130 днів на позиції, яким чином підтримували одне одного, як стримували наступ ворога та виходили з позиції, а також про що мріяли воїни-прикордонники – дізнаєтеся з відео.