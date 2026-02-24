У Луцьку чоловік стріляв у військовослужбовців ТЦК
Сьогодні, 20:29
В обласному центрі Волині стався збройний конфлікт - чоловік стріляв у сторону групи оповіщення ТЦК та СП.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного ТЦК та СП.
24.02.2026 у місті Луцьку під час проведення заходів оповіщення громадянин стався збройний інцидент - громадянин здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК та СП.
Завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника було знешкоджено, зброю вилучено та передано працівникам поліції. Ніхто з військових не постраждав. Наразі тривають слідчі дії.
У Волинському ОТЦК та СП заявили, що рішуче засуджують будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків. Подібні дії є неприпустимими та мають правову оцінку відповідно до чинного законодавства України.
Коментарі 1
А люди рішуче засуджують будь-які прояви насильства чи збройної агресії військовослужбовців ТЦК і їхні неправомірні дії
