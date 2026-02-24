У Луцьку чоловік стріляв у військовослужбовців ТЦК

У Луцьку чоловік стріляв у військовослужбовців ТЦК
В обласному центрі Волині стався збройний конфлікт - чоловік стріляв у сторону групи оповіщення ТЦК та СП.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного ТЦК та СП.

24.02.2026 у місті Луцьку під час проведення заходів оповіщення громадянин стався збройний інцидент - громадянин здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК та СП.

Завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника було знешкоджено, зброю вилучено та передано працівникам поліції. Ніхто з військових не постраждав. Наразі тривають слідчі дії.

У Волинському ОТЦК та СП заявили, що рішуче засуджують будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків. Подібні дії є неприпустимими та мають правову оцінку відповідно до чинного законодавства України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, порушення, ТЦК та СП, Луцьк, стрілянина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А люди рішуче засуджують будь-які прояви насильства чи збройної агресії військовослужбовців ТЦК і їхні неправомірні дії
Відповісти
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Секрет ідеального сну: Чому ростова подушка (дакимакура) має бути у кожній спальні
Сьогодні, 20:58
У Луцьку чоловік стріляв у військовослужбовців ТЦК
Сьогодні, 20:29
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 25 лютого
Сьогодні, 20:00
Як у Луцьку відзначатимуть 155-річчя від Дня народження Лесі Українки: план заходів
Сьогодні, 19:00
Після скандалу із змовою на торгах: які доходи задекларував депутат Волиньради Віктор Козак
Сьогодні, 18:45
Медіа
відео
1/8