Як у Луцьку відзначатимуть 155-річчя від Дня народження Лесі Українки: план заходів





Про це повідомили у Департаменті культури Луцької міської ради, пише



У Бібліотеці-філії № 11 заплановані флешмоб-читання поезії "І Лесин дух із слова в душу лине" та мистецька онлайн-година "Горить моє серце" у Культурно-мистецькому центрі "Красне".



О 10:00 відбудуться:



покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці на Театральному майдані;



казкова подорож "Чарівне слово Лесі Українки" у бібліотеці-філії №1;

літературна вікторина "Слово зброю їй вручила доля" у бібліотеці-філії № 20 села Одеради.



Об 11:00 відбудеться: літературний портрет "Від Волині до світової слави" у бібліотеці-філії №16 села Іванчиці;



О 12:00 відбудуться:



година поезії "Мрії зламане крило" у бібліотеці-філії №7;



поетичний вернісаж "Чистий промінь Лесиного слова" у бібліотеці-філії №8;



О 13:00 відбудуться:



мистецька акція "Лесине слово" у Будинку культури мікрорайону Вересневе;



літературна година "Хто вам сказав, що я слабка…" у бібліотеці-філії №14 села Жидичин;



О 14:00 відбудуться:



літературно-етнографічна замальовка "Наша Леся" у бібліотеці-філії №2;



літературні читання "Мова, що крилом зросла з поезії Лесі Українки" у бібліотеці-філії №17 села Княгининок;



урок-квест "Подорож літературними стежками до Лесиного краю" у бібліотеці-філії №23 села Рокині;



ігротека народними іграшками на базі експозиції "Іграшки Лесиного краю" в історичному музею села Княгининок.



О 15:00 відбудеться:



урочисте відкриття виставки та нагородження переможців Міжнародного конкурсу "Єдиний мій, коханий рідний краю!" у Луцькій художній школі;



поетичний марафон "Хотіла б я піснею стати..." у бібліотеці-філії №18 села Кульчин;



літературний екскурс "Вітрила Лесиної долі" у клубі села Брище.



О 16:00 відбудеться:



презентація авторського мистецького проєкту Ірини Котлицької-Марчук "Творчі перехрестя" у Палаці культури міста Луцька (фоє другого поверху).

