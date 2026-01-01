Як у Луцьку відзначатимуть 155-річчя від Дня народження Лесі Українки: план заходів

У середу, 25 лютого, у Луцьку та на Волині відзначатимуть 155-річчя від дня народження Лесі Українки. В обласному центрі запланували ряд заходів.

Про це повідомили у Департаменті культури Луцької міської ради, пише Суспільне.

У Бібліотеці-філії № 11 заплановані флешмоб-читання поезії "І Лесин дух із слова в душу лине" та мистецька онлайн-година "Горить моє серце" у Культурно-мистецькому центрі "Красне".

О 10:00 відбудуться:

покладання квітів до пам’ятника Лесі Українці на Театральному майдані;

казкова подорож "Чарівне слово Лесі Українки" у бібліотеці-філії №1;
літературна вікторина "Слово зброю їй вручила доля" у бібліотеці-філії № 20 села Одеради.

Об 11:00 відбудеться: літературний портрет "Від Волині до світової слави" у бібліотеці-філії №16 села Іванчиці;

О 12:00 відбудуться:

година поезії "Мрії зламане крило" у бібліотеці-філії №7;

поетичний вернісаж "Чистий промінь Лесиного слова" у бібліотеці-філії №8;

О 13:00 відбудуться:

мистецька акція "Лесине слово" у Будинку культури мікрорайону Вересневе;

літературна година "Хто вам сказав, що я слабка…" у бібліотеці-філії №14 села Жидичин;

О 14:00 відбудуться:

літературно-етнографічна замальовка "Наша Леся" у бібліотеці-філії №2;

літературні читання "Мова, що крилом зросла з поезії Лесі Українки" у бібліотеці-філії №17 села Княгининок;

урок-квест "Подорож літературними стежками до Лесиного краю" у бібліотеці-філії №23 села Рокині;

ігротека народними іграшками на базі експозиції "Іграшки Лесиного краю" в історичному музею села Княгининок.

О 15:00 відбудеться:

урочисте відкриття виставки та нагородження переможців Міжнародного конкурсу "Єдиний мій, коханий рідний краю!" у Луцькій художній школі;

поетичний марафон "Хотіла б я піснею стати..." у бібліотеці-філії №18 села Кульчин;

літературний екскурс "Вітрила Лесиної долі" у клубі села Брище.

О 16:00 відбудеться:

презентація авторського мистецького проєкту Ірини Котлицької-Марчук "Творчі перехрестя" у Палаці культури міста Луцька (фоє другого поверху).

