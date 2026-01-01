Після скандалу із змовою на торгах: які доходи задекларував депутат Волиньради Віктор Козак

Віктор Козак подав декларацію про майновий стан. У листопаді минулого року правоохоронні та антимонопольні органи заявили, що



Віктор Козак багато років чергує роботу у владних органах з бізнесом. Він є одним із засновників та багаторічним керівником ковельського ТОВ «Ідея», що займається будівельними та ремонтними роботами. Це підприємство (а також фірма ще одного депутата облради Івана Смітюха «Ковельська Реалбаза») Мирославі Козак, а сам Козак є її керівником.



Свого часу Віктор Козак був головою Ковельської районної державної адміністрації. Кілька разів балотувався до обласної ради: у 2015-му був обраний депутатом від «Солідарності», а в 2020-му — від партії «За майбутнє». Відтоді чоловік є членом однойменної фракції та входить до постійної комісії з питань промисловості, транспорту, будівництва та ЖКГ.



Журналісти



Нерухомість

Депутат задекларував дві земельні ділянки в Ковелі: одну площею 10 соток, набуту у 2009 році, та ще одну площею понад 15 соток, оформлену у 2005 році.



Також у декларації зазначений житловий будинок у Ковелі площею 374,4 квадратного метра, право власності на який виникло у 2011 році. Крім того, задекларована квартира в Ковелі площею 62,7 квадратного метра, яка належить дружині депутата. Право власності на неї жінка отримала ще у 1997 році.



Транспорт

У декларації зазначено два легкові автомобілі. Перший — Volkswagen Tiguan 2011 року, який належить дружині. Право власності на нього було оформлено 15 березня 2011 року, а вартість на дату набуття права становила 299 тисяч гривень.



Другий автомобіль — MITSUBISHI PAJERO 2002 року, який належить самому Віктору Козаку. Його право власності оформлене 28 квітня 2022 року, а вартість на дату набуття права становила 182 тисячі гривень.



Доходи та заощадження

Віктор Козак декларує доходи дружини, яка нині володіє сімейним бізнесом. За минулий рік дохід від підприємницької діяльності становить приблизно 80 тис. гривень. Заробітна плата жінки у компанії — близько 356 тис. гривень, а самого депутата — приблизно 480 тис. гривень.



Жодних готівкових збережень чи рахунків в банках — ні своїх, ні дружини — Козак не декларує.



