Зеленський звернувся до путіна: я готовий до зустрічі, ми маємо припинити війну

Зеленський звернувся до путіна: я готовий до зустрічі, ми маємо припинити війну
Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Tagesschau закликав путіна зустрітися, щоб закінчити війну.

Про це пише LB.ua.

Журналіст запитав президента, чи має він повідомлення для росіян. На що Зеленський відповів, що не має нових повідомлень для громадян Росії, оскільки, за його словами, його слова більше не мають на них ніякого впливу, і вони не хочуть вживати ніяких заходів.

“Вони передали всі свої голоси, свої права, свої тіла повністю в користування одній особі – путіну. Тому я не маю жодного повідомлення до росіян, а моє послання путіну дуже просте: я готовий зустрітися. Нам треба закінчити війну", – сказав Зеленський.

Президент заявив про готовність до компромісу щодо припинення вогню та відкритості до переговорів щодо територіальних претензій.

Водночас глава держави упевнений, що єдиним способом завершити війну є змусити громадян РФ її припинити.

"Я знаю, що путін і Росія не хочуть кінця цієї війни. Я думаю, що багато людей у Росії хочуть продовжувати війну і таким чином заохочують путіна", - сказав Зеленський.

За словами президента України, змусити путіна до мирної угоди могли б президенти США та Китаю за допомогою економічного тиску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський звернувся до путіна: я готовий до зустрічі, ми маємо припинити війну
Сьогодні, 17:11
Волинянка встановила новий рекорд України у вправі з важкої атлетики
Сьогодні, 16:59
Помер ексголова РДА на Волині Володимир Гайдук
Сьогодні, 16:05
На Волині збільшилась кількість підприємців
Сьогодні, 15:56
Як вибрати фотоапарат під подорожі, блог і відео
Сьогодні, 15:15
Медіа
відео
1/8