Помер ексголова РДА на Волині Володимир Гайдук

Володимир Гайдук.



Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.



"З глибоким сумом повідомляємо про смерть Гайдука Володимира Матвійовича — колишнього голови Старовижівської районної державної адміністрації, який упродовж багатьох років очолював РДА та віддано працював задля розвитку району.



Селищний голова та апарат Старовижівської селищної ради висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав та поважав покійного. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Світла пам’ять про Володимира Матвійовича назавжди залишиться в серцях земляків", - йдеться в повідомленні.

