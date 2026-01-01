Помер ексголова РДА на Волині Володимир Гайдук

Помер ексголова Старовижівської районної державної адміністрації Володимир Гайдук.

Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть Гайдука Володимира Матвійовича — колишнього голови Старовижівської районної державної адміністрації, який упродовж багатьох років очолював РДА та віддано працював задля розвитку району.

Селищний голова та апарат Старовижівської селищної ради висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав та поважав покійного. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Світла пам’ять про Володимира Матвійовича назавжди залишиться в серцях земляків", - йдеться в повідомленні.

