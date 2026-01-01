Волинянка встановила новий рекорд України у вправі з важкої атлетики

Катерина Малащук стала переможницею кубку України з важкої атлетики у ваговій категорії 48 кг та встановила рекорд України у вправі ривок.



Про це 24 лютого Андрій Авраменко.



Результат спортсменки у ривку — 77 кг, у поштовху — 90 кг, у сумі двоборства — 167 кг. У ривку спортсменка встановила новий рекорд України.



Змагання з важкої атлетики тривають у Луцьку з 23 по 28 лютого.



Що відомо про Катерину Малащук



Катерина Малащук є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.



Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.



У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.



В травні 2025 Катерина Малащук здобула дві нагороди на Чемпіонаті світу з важкої атлетики, що триває у Перу.

