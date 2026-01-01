Києво-Печерська лавра знову відкрила печери для відвідування





Про це повідомив Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», повідомляє



«Технічний стан печер приведено у нормальний стан, проведено повне обстеження й вивчення святинь, які перебували в печерах. І ми зараз фактично відновлюємо відвідування печер, але трошки в оновленому форматі. Ми відновлюємо той шлях, яким йшли віряни у печери ще з часів Петра Могили – в давнину люди заходили через Хрестовоздвиженську церкву. На жаль, за часів Московського патріархату, і до цього ще радянська влада долучилася, було змінено цей маршрут, він був не логічний, не історичний. Тепер ми відкриваємо можливість пройти тим маршрутом, яким українці ходили 400, 300, 200 років тому», - зазначив Остапенко.



Для загального відвідування печери буде відкрито 25 лютого. З 09:00 до 11:00 безкоштовно відвідати печери зможуть віряни у супроводі представників ПЦУ. А після 12:00 знайомитися з історією печер зможуть туристичні групи під егідою екскурсоводів.



Офіційно ж печери відкрили й показали пресі 24 лютого, у 4-ті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами гендиректора Києво-Печерського заповідника, цю дату обрали не випадково.



«Цей день дуже важливий символічно, бо треба розуміти, що ця війна точиться з Росією не чотири роки, а більше 300 років. Насправді це війна за нашу ідентичність, і Росія століттями саме через церкву намагалася знищити нашу українську ідентичність. Найбільша святиня Києво-Печерської лаври ближня й дальня печери – це найсакральніша частина, де перебуває фактично весь український пантеон – наші видатні святі, державні діячі, які стали святими. І ці об’єкти мали бути повернуті українському народу для молитви», - сказав Остапенко.



Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2023 року Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” тимчасово припинив доступ на територію Нижньої лаври усіх відвідувачів. Відповідне рішення було ухвалено через системне перешкоджання прихильниками УПЦ (МП) доступу до приміщень Нижньої лаври.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після трьох років закритого доступу ближня й дальня печери Києво-Печерської лаври відкриваються для вірян і відвідувачів в оновленому форматі.Про це повідомив, генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», повідомляє Укрінформ «Технічний стан печер приведено у нормальний стан, проведено повне обстеження й вивчення святинь, які перебували в печерах. І ми зараз фактично відновлюємо відвідування печер, але трошки в оновленому форматі. Ми відновлюємо той шлях, яким йшли віряни у печери ще з часів Петра Могили – в давнину люди заходили через Хрестовоздвиженську церкву. На жаль, за часів Московського патріархату, і до цього ще радянська влада долучилася, було змінено цей маршрут, він був не логічний, не історичний. Тепер ми відкриваємо можливість пройти тим маршрутом, яким українці ходили 400, 300, 200 років тому», - зазначив Остапенко.Для загального відвідування печери буде відкрито 25 лютого. З 09:00 до 11:00 безкоштовно відвідати печери зможуть віряни у супроводі представників ПЦУ. А після 12:00 знайомитися з історією печер зможуть туристичні групи під егідою екскурсоводів.Офіційно ж печери відкрили й показали пресі 24 лютого, у 4-ті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами гендиректора Києво-Печерського заповідника, цю дату обрали не випадково.«Цей день дуже важливий символічно, бо треба розуміти, що ця війна точиться з Росією не чотири роки, а більше 300 років. Насправді це війна за нашу ідентичність, і Росія століттями саме через церкву намагалася знищити нашу українську ідентичність. Найбільша святиня Києво-Печерської лаври ближня й дальня печери – це найсакральніша частина, де перебуває фактично весь український пантеон – наші видатні святі, державні діячі, які стали святими. І ці об’єкти мали бути повернуті українському народу для молитви», - сказав Остапенко.Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2023 року Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” тимчасово припинив доступ на територію Нижньої лаври усіх відвідувачів. Відповідне рішення було ухвалено через системне перешкоджання прихильниками УПЦ (МП) доступу до приміщень Нижньої лаври.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію