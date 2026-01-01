На Волині збільшилась кількість підприємців
Сьогодні, 15:56
На Волині у січні 2026 року започаткували власну справу 645 нових фізичних осіб підприємців.
Про це 24 лютого повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Волинській області, пише Суспільне.
На податковому обліку наразі перебувають 27,5 тисячі юридичних осіб і 48,5 тисячі підприємців — фізичних осіб, каже начальниця Головного управління Державної податкової служби у Волинській області Оксана Левчук.
З її слів, наразі в області позитивна динаміка створення нових юридичних осіб. Зокрема, у січні 2026 року в області стали на податковий облік 66 новостворених юридичних осіб. Цьому сприяє й відсутність бойових дій в регіоні, каже Оксана Левчук.
Коментарі 0
