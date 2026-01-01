Якою буде погода у Луцьку та на Волині 25 лютого

Якою буде погода у Луцьку та на Волині 25 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 25 лютого

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями налипання мокрого снігу. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

Погода, Луцьк, Волинь
