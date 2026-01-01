На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Кот

Страшна звістка про втрату на війні ще одного захисника-краянина знову надійшла на Волинь.Про це на своїй сторінці повідомив нововолинський міський голова Борис Карпус."Війна забрала життя нашого Захисника Юрія Кота, 1977 року народження. Мешканця Нововолинська. Він загинув у Куп’янському районі на Харківщині", - йдеться у дописі на сторінці міського голови.Інформація щодо прибуття тіла та чину поховання буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.