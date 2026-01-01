25 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у майстра спорту міжнародного класу з легкої атлетики, олімпійки Надії Боровської (на фото), народного депутата України IX скликання В’ячеслава Рубльова та заслуженого артиста України Михайла Лазуки.
Іменинники 25 лютого – Антон, Євген, Олександр, Тарас, Федір.
Також в Україні відзначають День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.
Інженерно-авіаційна служба – складова частина організаційно-штатної структури органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів та установ, яка належить до наземного складу авіації і призначена для розробки, організації та проведення інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій та бойової підготовки авіації Збройних Сил України.
Вітаємо усіх зі святом, бажаємо здоров’я, злагоди, довголіття.
25 лютого 1871 року у Новограді-Волинському народилася українська письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка (Лариса Косач).
Тривалий час жила на Волині, часто сюди приїжджала, багато писала про Волинь у своїх творах.
