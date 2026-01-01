На Волині дружині загиблого воїна вручили посмертну нагороду Героя

На Волині дружині загиблого військовослужбовця Сергія Шевчука вручили посмертну нагороду чоловіка.Про це повідомили у Рожищенській міській раді.24 лютого, Україна згадує та вшановує своїх захисників, які боролися та борються за державу, незалежність, за право вільно жити на рідній землі.Перед початком пленарного засідання сесії міської ради Рожищенський міський головата представники Другого відділу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки виконали почесну місію нагородження - вручили посмертну нагороду нашого земляказ Топільна - орден "За мужність" ІІ ступеня - дружині Героя.Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять мужнього воїна Сергія Шевчука та усіх захисників України, котрі віддали за мир та спокій на рідній землі найдорожче – власні життя.Головний сержант Збройних сил України, навідник кулеметного взводу 3 механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади Сергій Шевчук брав участь у бойових діях на Донеччині, довгий час разом з побратимами тримали оборону поблизу Бахмута. За самовіддане виконання військового обов’язку, мужність та відвагу нашого земляка нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня.Загинув Герой 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Терни Краматорського району Донецької області.Відважний, мотивований, надійний. Він вів за собою побратимів, відважно нищив ворога, свято вірив у Перемогу.1 жовтня 2024 року, у День вшанування захисників та захисниць України, Герой знайшов вічний спочинок на рідній землі у Топільному.За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до Указу Президента України №852/2025 головного сержанта Сергія Шевчука удостоїли державної нагороди - ордена “За мужність” ІІ ступеня посмертно.