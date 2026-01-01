Європа надасть Україні до Великодня новий пакет озброєння

Європа передасть Україні сучасне озброєння до Великодня. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про стратегію зміцнення обороноспроможності у боротьбі проти російської агресії.

Про це пише Gazeta.ua із посиланням на виступ фон дер Ляєн на спільній пресконференції у Києві разом з президентом України Володимиром Зеленським та головою Євроради Антоніу Коштою.

За словами глави ЄК, у поточний момент поставлена ключова мета - вирішити нагальні оборонні потреби України.

Для цього виконується стратегія "Сталевого дикобраза". Щоб зробити Україну недоступною для зовнішнього агресора, Європа закупить або вироблятиме сучасне озброєння - те, що важливо і необхідно для Збройних Сил держави, яка веде боротьбу з РФ.

"Разом із ЗСУ визначили перший та пріоритетний пакет. Наша мета - забезпечити його надходження до Великодня. Там будуть дрони та боєприпаси", - сказала фон дер Ляєн.

Паралельно триває робота з інтеграції військово-промислових комплексів України та Європи. За словами фон дер Ляєн, сторони зможуть навчатися друг у друга.

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть 449 броньованих машин.

Про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті.

За його словами, Оттава також продовжить участь у навчальній місії UNIFIER. Канада наголошує на подальшій підтримці України у протистоянні російській агресії.

"Надання додаткової військової допомоги й продовження операції UNIFIER підтверджує непохитну відданість Канади боротьбі України за свободу. Ми забезпечуємо Україну засобами для захисту суверенітету та населення, а також досягнення справедливого й тривалого миру", - сказав Макгінті.

