Європа надасть Україні до Великодня новий пакет озброєння

Урсула фон дер Ляєн розповіла про стратегію зміцнення обороноспроможності у боротьбі проти російської агресії.



Про це пише Антоніу Коштою.



За словами глави ЄК, у поточний момент поставлена ключова мета - вирішити нагальні оборонні потреби України.



Для цього виконується стратегія "Сталевого дикобраза". Щоб зробити Україну недоступною для зовнішнього агресора, Європа закупить або вироблятиме сучасне озброєння - те, що важливо і необхідно для Збройних Сил держави, яка веде боротьбу з РФ.



"Разом із ЗСУ визначили перший та пріоритетний пакет. Наша мета - забезпечити його надходження до Великодня. Там будуть дрони та боєприпаси", - сказала фон дер Ляєн.



Паралельно триває робота з інтеграції військово-промислових комплексів України та Європи. За словами фон дер Ляєн, сторони зможуть навчатися друг у друга.



Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть 449 броньованих машин.



Про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті.



За його словами, Оттава також продовжить участь у навчальній місії UNIFIER. Канада наголошує на подальшій підтримці України у протистоянні російській агресії.



"Надання додаткової військової допомоги й продовження операції UNIFIER підтверджує непохитну відданість Канади боротьбі України за свободу. Ми забезпечуємо Україну засобами для захисту суверенітету та населення, а також досягнення справедливого й тривалого миру", - сказав Макгінті.

