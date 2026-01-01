Європа надасть Україні до Великодня новий пакет озброєння
Сьогодні, 03:41
Європа передасть Україні сучасне озброєння до Великодня. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про стратегію зміцнення обороноспроможності у боротьбі проти російської агресії.
Про це пише Gazeta.ua із посиланням на виступ фон дер Ляєн на спільній пресконференції у Києві разом з президентом України Володимиром Зеленським та головою Євроради Антоніу Коштою.
За словами глави ЄК, у поточний момент поставлена ключова мета - вирішити нагальні оборонні потреби України.
Для цього виконується стратегія "Сталевого дикобраза". Щоб зробити Україну недоступною для зовнішнього агресора, Європа закупить або вироблятиме сучасне озброєння - те, що важливо і необхідно для Збройних Сил держави, яка веде боротьбу з РФ.
"Разом із ЗСУ визначили перший та пріоритетний пакет. Наша мета - забезпечити його надходження до Великодня. Там будуть дрони та боєприпаси", - сказала фон дер Ляєн.
Паралельно триває робота з інтеграції військово-промислових комплексів України та Європи. За словами фон дер Ляєн, сторони зможуть навчатися друг у друга.
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть 449 броньованих машин.
Про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті.
За його словами, Оттава також продовжить участь у навчальній місії UNIFIER. Канада наголошує на подальшій підтримці України у протистоянні російській агресії.
"Надання додаткової військової допомоги й продовження операції UNIFIER підтверджує непохитну відданість Канади боротьбі України за свободу. Ми забезпечуємо Україну засобами для захисту суверенітету та населення, а також досягнення справедливого й тривалого миру", - сказав Макгінті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Gazeta.ua із посиланням на виступ фон дер Ляєн на спільній пресконференції у Києві разом з президентом України Володимиром Зеленським та головою Євроради Антоніу Коштою.
За словами глави ЄК, у поточний момент поставлена ключова мета - вирішити нагальні оборонні потреби України.
Для цього виконується стратегія "Сталевого дикобраза". Щоб зробити Україну недоступною для зовнішнього агресора, Європа закупить або вироблятиме сучасне озброєння - те, що важливо і необхідно для Збройних Сил держави, яка веде боротьбу з РФ.
"Разом із ЗСУ визначили перший та пріоритетний пакет. Наша мета - забезпечити його надходження до Великодня. Там будуть дрони та боєприпаси", - сказала фон дер Ляєн.
Паралельно триває робота з інтеграції військово-промислових комплексів України та Європи. За словами фон дер Ляєн, сторони зможуть навчатися друг у друга.
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть 449 броньованих машин.
Про це заявив міністр оборони Канади Девід Макгінті.
За його словами, Оттава також продовжить участь у навчальній місії UNIFIER. Канада наголошує на подальшій підтримці України у протистоянні російській агресії.
"Надання додаткової військової допомоги й продовження операції UNIFIER підтверджує непохитну відданість Канади боротьбі України за свободу. Ми забезпечуємо Україну засобами для захисту суверенітету та населення, а також досягнення справедливого й тривалого миру", - сказав Макгінті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Європа надасть Україні до Великодня новий пакет озброєння
Сьогодні, 03:41
25 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Рівному невідомі запускали феєрверки
24 лютого, 23:19
Виховательку з Волині підозрюють у перебуванні в дитсадку в стані алкогольного сп'яніння
24 лютого, 22:38