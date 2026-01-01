В Одесі за $1000 продавали «абонемент» на ухилення від мобілізації

В Одесі викрито злочинну групу, яка під виглядом громадської організації «Україна – це матір» та створеного при ній добровольчого формування продавалаПро це у телеграмі повідомив генпрокурорКерівник ГО, двоє його заступників та ще двоє учасників у змові зі службовими особами ТЦК та СП Одеської області організували схему ухилення від мобілізації, домовившись, що щодо осіб із посвідченнями цієї організації не проводитимуться мобілізаційні заходи.Схема передбачала систему «тарифів». За 1000 доларів США особа отримувала посвідчення члена ГО, але зобов’язувалась патрулювати місто разом із ТЦК. За 3000 доларів США надавався «VIP-пакет» без чергувань. Також у переліку послуг було «зняття з розшуку» через несанкціоновані зміни в інформаційних системах та «вирішення питань» у разі затримання.Усіх учасників додавали до Telegram-каналу, де поширювали геолокації постів ТЦК та інструкції щодо дій під час перевірок облікових документів. Щомісячна «абонплата» становила 3000 грн. За відмову платити погрожували мобілізацією.Слідство підтвердило реальний вплив схеми на посадовців ТЦК: під час спецоперації підставні особи з посвідченнями ГО «УЦМ» уникали мобілізації при перевірках. Крім того, зафіксовано отримання 40 тис. грн і 3 тис. доларів США за видачу таких посвідчень та подальший розподіл грошей між організаторами.Щомісяця ділки заробляли до 30 млн грн. Лише в Одеському регіоні організація налічувала близько 300 учасників, а загалом по Україні − до 1500 осіб.Проведено 64 обшуки. Вилучено понад 1,6 млн грн у різній валюті, 6 одиниць вогнепальної зброї, 38 ручних гранатометів, 6 автомобілів, десятки посвідчень та печатки.Учасникам схеми повідомлено про підозру за ст. 114-1, 362, 369-2 КК України (перешкоджання діяльності ЗСУ, несанкціоновані дії з інформацією, зловживання впливом). Суд обрав запобіжний захід − тримання під вартою без права застави.Окремо проведено обшуки в ТЦК та СП Одеської області. Перевіряємо причетність посадових осіб.Слідство триває.