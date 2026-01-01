На війні загинув батько студента Волинської богословської академії

Через рік підтвердили загибель на війні військовослужбовця Миколи Лося – батька студента Волинської православної богословської академії Богдана Лося.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці навчального закладу у фейсбуці.

Микола Лось загинув 12 лютого 2025 року на Курщині під час виконання бойового завдання із захисту України. Майже рік він вважався зниклим безвісти.

«Ректор ВПБА Володимир Вакін, академічна спільнота розділяє скорботу Богдана та його рідних, підносить молитви за упокій душі спочилого воїна та просить Всемилостивого Господа дарувати йому Царство Небесне, а родині — силу, мужність і духовну підтримку у цей скорботний час. Вічна пам’ять і Царство Небесне новопреставленому воїну Миколаю!» - йдеться у повідомленні.

