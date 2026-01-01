На Волині затримали 46-річну зрадницю, яка співпрацювала з росіянами, - СБУ

СБУ на Волині затримала колаборантку, яка в окупації очолювала “Донецьккокс”.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки затримала на Волині донеччанку, яка співпрацювала з окупантами на тимчасово загарбаних територіях.За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 46-річна уродженка Донеччини, яка після 2014 року проживає на окупованих росією українських територіях та отримала там російський паспорт.У 2022 році зрадниця, виявляючи прихильність до загарбників, добровільно погодилась співпрацювати з ними та очолила “Государственное унитарное предприятие днр «Донецккокс», що незаконно створене окупаційною адміністрацією рф.Колаборантка забезпечувала функціонування підприємства в інтересах окупаційної влади та сприяла утвердженню та зміцненню ворожого режиму на тимчасово окупованій території Донецької області та міста Донецька.У 2023 році балотувалась в депутати до фейкового органу влади - “народної ради днр” від комуністичної партії.У 2024 році окупанти запідозрили зловмисницю у крадіжці металобрухту чорних металів з території підприємства та відкрили проти неї кримінальну справу. Уникаючи переслідування від псевдоправоохоронних органів т. зв. днр, колаборантка намагалась втекти до росії, але їй відмовили у в’їзді. Тоді фігурантка виїхала до білорусі та в’їхала на територію України з українськими документами.Правоохоронці затримали колаборантку в готелі у місті Ковель.Під час обшуку у фігурантки виявлено паспорт рф та електронні документи з доказами колабораційної діяльності.Слідчі СБУ повідомили колаборантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.