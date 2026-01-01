У Ковелі на водосховищі перехожі знайшли тіло жінки





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



28 лютого в місті Ковель на водосховищі перехожі знайшли тіло жінки віком приблизно 60–70 років.



Видимих ознак насильницької смерті немає. Документів при ній не було. Із речей - в’язка ключів та дерев’яна тростина.



Правоохоронці просять відгукнутися всіх, хто може впізнати жінку або має будь-яку інформацію, за телефоном: ‪+380 68 514 7424‬ або 102.



Фото 18+ - за посиланням:











