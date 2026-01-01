У Ковелі на водосховищі перехожі знайшли тіло жінки

У Ковелі на водосховищі перехожі знайшли тіло жінки
Поліція встановлює особу жінки, тіло якої виявили у Ковелі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

28 лютого в місті Ковель на водосховищі перехожі знайшли тіло жінки віком приблизно 60–70 років.

Видимих ознак насильницької смерті немає. Документів при ній не було. Із речей - в’язка ключів та дерев’яна тростина.

Правоохоронці просять відгукнутися всіх, хто може впізнати жінку або має будь-яку інформацію, за телефоном: ‪+380 68 514 7424‬ або 102.

Фото 18+ - за посиланням: https://fex.net/uk/s/dt2las5






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Жінка, поліція, тіло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині затримали 46-річну зрадницю, яка співпрацювала з росіянами, - СБУ
Сьогодні, 10:41
В Одесі за $1000 продавали «абонемент» на ухилення від мобілізації
Сьогодні, 10:35
У Ковелі на водосховищі перехожі знайшли тіло жінки
Сьогодні, 10:18
Волинянин вирощує понад 50 сортів квітів у теплицях. ВІДЕО
Сьогодні, 09:43
Рівнянин обчистив шкільне укриття на Волині
Сьогодні, 09:26
Медіа
відео
1/8