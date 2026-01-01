У Ковелі на водосховищі перехожі знайшли тіло жінки
Сьогодні, 10:18
Поліція встановлює особу жінки, тіло якої виявили у Ковелі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
28 лютого в місті Ковель на водосховищі перехожі знайшли тіло жінки віком приблизно 60–70 років.
Видимих ознак насильницької смерті немає. Документів при ній не було. Із речей - в’язка ключів та дерев’яна тростина.
Правоохоронці просять відгукнутися всіх, хто може впізнати жінку або має будь-яку інформацію, за телефоном: +380 68 514 7424 або 102.
Фото 18+ - за посиланням: https://fex.net/uk/s/dt2las5
