Рівнянин обчистив шкільне укриття на Волині
Сьогодні, 09:26
Камінь-Каширські слідчі оголосили підозру фігуранту за крадіжку портативної електростанції з укриття.
Подія трапилась 27 лютого, повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.
До поліції надійшло повідомлення від керівника одного з навчальних закладів про крадіжку портативної електростанції з укриття. Сума збитку – понад 35 тисяч гривень.
Працівники поліції Камінь-Каширського РВП встановили особу причетного. Це – житель Рівненської області, 1966 року народження. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили йому підозру за ч.4 ст.185 КК України, санкція якої – позбавлення волі від 5 до 8 років, адже йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
