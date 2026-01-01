Рівнянин обчистив шкільне укриття на Волині

Рівнянин обчистив шкільне укриття на Волині
Камінь-Каширські слідчі оголосили підозру фігуранту за крадіжку портативної електростанції з укриття.

Подія трапилась 27 лютого, повідомляє Відділ комунікації поліції Волинської області.

До поліції надійшло повідомлення від керівника одного з навчальних закладів про крадіжку портативної електростанції з укриття. Сума збитку – понад 35 тисяч гривень.

Працівники поліції Камінь-Каширського РВП встановили особу причетного. Це – житель Рівненської області, 1966 року народження. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили йому підозру за ч.4 ст.185 КК України, санкція якої – позбавлення волі від 5 до 8 років, адже йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

