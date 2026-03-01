Росіяни готують нові обстріли по українській інфраструктурі, - Зеленський





Про це повідомив Володимир Зеленський, пише



«Росіяни почали цю зиму з масованого удару шостого грудня, який став одним із найбільших. Тоді в ударі було більш ніж сімсот різних цілей, і лише ракет – більш ніж п’ятдесят. Багато балістики було цією зимою. Загалом ракет різних типів – більш ніж сімсот. Жоден народ не проходив через такі випробування. Українці подолали й це... Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятись з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію», - розповів глава держави.



Він підкреслив, що по ситуації на Близькому Сході «можна побачити, наскільки це непросто – дати сто відсотків захисту від ракет і «шахедів».



«Навіть у країнах Затоки, які мають більш якісні системи ППО, ніж поки що надали нам партнери, і більшу кількість мають систем – усе одно збивають не всю балістику. Є й «шахеди», які не зупинило ППО в регіоні», - сказав Зеленський.



Він додав, що Україна готова поширювати у світі свій досвід із захисту від таких атак і зазначив, що Європа має теж забезпечити себе «реальною силою, реальною здатністю захищати своє небо, свою землю, своє море від будь-яких типів атак».



«Зокрема для цього треба все ж таки побудувати достатні обсяги виробництва ППО – і проти дронів, і проти балістики», - наголосив глава держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Розвідка попередила, що росіяни готують нові обстріли української інфраструктури.Про це повідомив Володимир Зеленський, пише LB.ua «Росіяни почали цю зиму з масованого удару шостого грудня, який став одним із найбільших. Тоді в ударі було більш ніж сімсот різних цілей, і лише ракет – більш ніж п’ятдесят. Багато балістики було цією зимою. Загалом ракет різних типів – більш ніж сімсот. Жоден народ не проходив через такі випробування. Українці подолали й це... Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятись з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки. По інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію», - розповів глава держави.Він підкреслив, що по ситуації на Близькому Сході «можна побачити, наскільки це непросто – дати сто відсотків захисту від ракет і «шахедів».«Навіть у країнах Затоки, які мають більш якісні системи ППО, ніж поки що надали нам партнери, і більшу кількість мають систем – усе одно збивають не всю балістику. Є й «шахеди», які не зупинило ППО в регіоні», - сказав Зеленський.Він додав, що Україна готова поширювати у світі свій досвід із захисту від таких атак і зазначив, що Європа має теж забезпечити себе «реальною силою, реальною здатністю захищати своє небо, свою землю, своє море від будь-яких типів атак».«Зокрема для цього треба все ж таки побудувати достатні обсяги виробництва ППО – і проти дронів, і проти балістики», - наголосив глава держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію