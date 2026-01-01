Волинянин вирощує понад 50 сортів квітів у теплицях. ВІДЕО

Дмитро Корінецький з села Струмівка. Частин рослин цього року через сніжну і холодну зиму втратили: одна з теплиць не витримала снігопаду.



Про це господар розповів



Вирощуванням рослин у теплиці почали займатися після пандемії коронавірусу. До того часу, розповідає Дмитро, розводили декоративних курей. Ділянку, на якій ріс садок, викорчували і там поставили теплиці.



"В 2022 році війна перебила нам плани всі, але минуло два місяці очікування і клієнти адаптувалися, трохи звикли, почали телефонувати, замовляти продажі і в перший день війни ми запустили продажі", — каже господар.



Обов'язки з дружиною поділені — чоловік займається плануванням, а дружина черенкує, висаджує рослини. Батьки допомагають реалізовувати розсаду на ринку: за місяць потрібно продати те, що виростили за пів року.



"Сезон легенький може з 8 березня починатися. Цьогоріч морози трохи зіпсували продукцію. Пікові продажі очікуються в травні, влітку вони зменшуються, але люди купують, у кого не прийнялось чи зіпсувалось", — розповідає Дмитро Корінецький.



У господарстві — 4 теплиці. Одна основна, яка опалюється цілу зиму, в ній вирощується розсада. Три інші теплиці використовуються на дорощування в весняно-літній період.



"У нас в теплиці подвійна плівка. Включається вентилятор, він надуває подушку 10-15 см, за рахунок цього вдається зберегти тепло. Це заміняє кладку цегли. Температурний режим від 15-20 градусів. При відключенні світла температура падала до двох градусів, це не критично. Головне, щоб не зайшов мороз в теплицю, коли світло вимикалося", — каже господар.



З його слів, у теплиці вирощують приблизно 5 тисяч квітів у стаканчиках, які потім висаджують. Різних сортів рослин теж багато — може 50, один сорт може мати 5-10 кольорів. Робота, каже Дмитро Корінецький, круглорічна: потрібно зберігати маточники, з якого береться черенок, ставиться на укорінення. Потрібно на пів року наперед думати, що ти будеш вирощувати, у якій кількості, як його зберегти.



Як розповідає Дмитро Корінецький, вартість квітів залежить від діаметра горщика і від того, наскільки багато вона потребує тепла, тим важче її вирощувати. Такі квіти, як братики, ростуть в теплицях без тепла, тому коштують дешево, а ось вже жоржини потребують постійного тепла, відповідно вони й дорожчі.



"Квіти завжди купуватимуть, тому що люди хочуть бачити щось кольорове в своїх дворах та мати якусь радість та надію, попри війну", — говорить чоловік.



Дмитро Корінецький каже, що йому подобається вирощувати квіти і він прагне розвінчати міф, що це суто жіноча справа.

