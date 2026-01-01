Перевірте свої гаманці: які купюри не прийматимуть у магазинах і банках від 2 березня
Сьогодні, 07:15
Українцям варто перевірити свої гаманці, адже правила готівкових розрахунків змінюються. Вже 2 березня частина звичних паперових купюр дрібного номіналу остаточно вийде з обігу в роздрібній мережі.
Які саме банкноти виходять з обігу
Починаючи від 2 березня 2026 року, магазини та всі фінансові установи офіційно припиняють приймати для розрахунків паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень.
Мова йде виключно про гроші старих зразків (випуску 2003–2007 років). За даними Національного банку, середній строк служби таких дрібних купюр становить близько 2,5 року, тому більшість із них зараз є надзвичайно зношеними і майже не використовуються. Відтепер їх повністю та остаточно замінять на обігові металеві монети відповідного номіналу.
Де та в які терміни можна обміняти банкноти
Обмін на обігові монети та банкноти всіх номіналів здійснюється без обмежень та без стягнення плати у наступні терміни:
В усіх відділеннях банків України — упродовж року від дати вилучення, до 26 лютого 2027 року включно.
В уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — упродовж трьох років, до 28 лютого 2029 року включно.
У Національному банку — наразі безстроково.
