Курс валют на 2 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,09 (-11 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,86 (-16 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,03 (-5 коп.)

