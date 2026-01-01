Курс валют на 2 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 березня. Долар втратив у ціні 11 коп. Євро зменшився аж на 16 коп. Злотий — 5 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,09 (-11 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,86 (-16 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,03 (-5 коп.)
