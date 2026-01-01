2 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні в день народження святкують фінансовий директор «Луцького домобудівельного комбінату», ексдепутат Луцької міської ради Алла Бондарчук та керівник СТзОВ «Романів» Віталій Заремба (на фото).
Іменини цього дня святкують Федір, Маріанна.
Вітаємо всіх, для кого цей день святковий. Бажаємо здоров'я, довголіття і достатку.
У 2012 році депутати Луцької міської ради вибрали промоційним логотипом символ міста у вигляді ключа і з голосом «Луцьк: приємне відкриття».
2 березня у світі відзначається один з незвичайних свят - Міжнародний день сірника. У 1805 році в Європі з'явилися сірники-"маканки" - тоненькі скіпки, змазані бертолетовою сіллю, які загорялися після занурювання їх у розчині концентрованої сірчаної кислоти.
