У Луцьку продають приміщення під медичний центр за 11 мільйонів





Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, передає



Об’єкт розташований на вулиці Ярослава Мудрого. Приміщення дворівневого типу має статус нежитлового фонду та повністю готовий до експлуатації під офіс, медичний центр, студію або магазин без додаткових капіталовкладень. Нерухомість розташований у районі з розвиненою інфраструктурою: у радіусі 500 метрів знаходяться ТРЦ, бізнес-центри, ринок, парк та зручні транспортні розв’язки.



Приміщення оснащене комбінованою системою опалення (центральне з лічильником та електрична тепла підлога), системою очищення води, бойлером та трьома кондиціонерами. Планування включає підвал із виводом під генератор, дубові сходи, сигналізацію та відеоспостереження. Додатково передбачено наявність пандуса, гостьового паркінгу та можливість розміщення фасадної вивіски. В інтер’єрі використана дубова паркетна дошка, а кухня повністю укомплектована меблями.



Вартість об’єкта становить 260 000 $ або 11 238 719,18 грн.

