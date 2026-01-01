5 років за повідомлення у Viber: на Волині засудили адміністратора групи, який «зливав» локації військових





Як стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, Юрій Шинкарук протягом 2023–2025 років активно наповнював Viber-групу інформацією про мобілізаційні заходи. За версією слідства, чоловік публікував точні дані про те, де саме перебувають представники військових формувань та куди вони прямують, передає



Такі дії правоохоронці кваліфікували як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Адже подібна «інформпідтримка» фактично допомагала потенційним призовникам уникати зустрічей із військовими.



Під час судового засідання Юрій Шинкарук не став заперечувати провину.



«Обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся. Прокурор і захист уклали угоду про визнання винуватості», — йдеться у матеріалах справи.



Зважаючи на визнання провини, суд призначив чоловіку покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Проте реального терміну за ґратами адміністратору вдалося уникнути: його звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 2 роки.

