Якою буде погода на Волині 2 березня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики повідомили, якої погоди варто очікувати у другий день весни в Луцьку та на території області.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Так, на території Волинської області прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла, в Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.
