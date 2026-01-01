Якою буде погода на Волині 2 березня

Якою буде погода на Волині 2 березня
Волинські синоптики повідомили, якої погоди варто очікувати у другий день весни в Луцьку та на території області.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Так, на території Волинської області прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла, в Луцьку вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8-10° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода на Волині 2 березня
Сьогодні, 20:00
На одному з напрямків ЗСУ прорвали оборону росіян
Сьогодні, 19:33
У Луцьку під час комендантської години спіймали двох нетверезих водіїв
Сьогодні, 18:47
Українка стала срібною призеркою юніорського чемпіонату світу з біатлону
Сьогодні, 18:06
Громада з Волині отримала потужний генератор від Тайваню
Сьогодні, 17:48
Медіа
відео
1/8