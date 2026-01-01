У Луцьку під час комендантської години спіймали двох нетверезих водіїв

У Луцьку під час комендантської години спіймали двох нетверезих водіїв
В обласному центрі Волині під час комендантської години патрульні склали адміністративні матеріали на двох нетверезих водіїв.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

На вулиці Авторемонтній інспектори зупинили автомобіль KIA.
Під час спілкування з 24-річним водієм патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці за допомогою приладу Драгер. Результат — 1,25 проміле.

Крім того, поліцейські встановили, що водій уже притягувався до відповідальності за керування у стані сп’яніння протягом року та позбавлений судом права керування транспортними засобами строком на 5 років.

Ще одного нетверезого керманича патрульні зупинили на вулиці Львівській. Огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер показав 1,47 проміле.

В обох випадках інспектори відсторонили водіїв від керування транспортними засобами та склали відповідні адміністративні матеріали.

Теги: Волинь, Луцьк, поліція, п'яний за кермом
