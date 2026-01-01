Громада з Волині отримала потужний генератор від Тайваню

Громада з Волині отримала потужний генератор від Тайваню
Мар’янівська територіальна громада та Комунальне підприємство управління житлово-комунального господарства висловили щиру вдячність народу Тайваню за наданий генератор.

Про це йдеться на сторінці громади у фейсбуці.

У складних умовах воєнного часу ця допомога є надзвичайно важливою ддля громади. Використання генератора забезпечить безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури та мінімізує ризики виникнення аварійних ситуацій під час відключень електроенергії. Це дозволить підприємству стабільно та безперервно надавати життєво необхідні послуги мешканцям громади навіть у разі тривалих знеструмлень.
"Щиро вдячні народу Тайваню за підтримку та вагомий внесок у зміцнення стійкості українських громад, а Асоціації міст України — за плідну співпрацю. Це є важливим проявом міжнародної солідарності та підтримки України", - йдеться у дописі.

Теги: Волинь, Мар'янівка, війна, допомога, Тайвань, Асоціація міст України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
