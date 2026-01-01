Українка стала срібною призеркою юніорського чемпіонату світу з біатлону

Олександра Меркушина стала срібною призеркою юніорського чемпіонату світу з біатлону 2026 року.

21-річна українка фінішувала на другому місці в індивідуальній гонці в німецькому Арбері, - повідомляє NV.

Меркушина зробила лише один промах на вогневих рубежах, програвши 19,5 секунди француженці Теміс Фонтейн, яка виграла золоту медаль. Бронзовою призеркою стала Інка Гамаляйнен із Фінляндії.

В юніорській індивідуалці взяли участь ще три українки. У топ-15 фінішувала Тетяна Тарасюк.

Юніорський ЧС-2026 з біатлону, індивідуальна гонка (жінки, юніорки)

1. Теміс Фонтейн (Франція) — 44.42,9 (0+0+0+0)

2. Олександра Меркушина (Україна) +19,5 (1+0+0+0)

3. Інка Гамаляйнен (Фінляндія) +49,6 (0+0+0+2)



15. Тетяна Тарасюк (Україна) +3.47,7 (0+1+0+0)

22. Валерія Шейгас (Україна) +5.26,7 (0+0+1+1)

26. Ксенія Приходько (Україна) +5.49,8 (1+1+0+0)

Меркушина принесла Україні третю медаль на юніорському ЧС-2026. Раніше Тарас Тарасюк в індивідуальній гонці виграв срібло, а Вікторія Хвостенко — бронзу (обидва — у гонках юнацької вікової групи; Меркушина змагалася в юніорській групі).

Додамо, що для Меркушиної це п’ята медаль у рамках юніорського ЧС за кар'єру. До цього вона вигравала три бронзові нагороди та одне золото.

Нагадаємо, Олександра представляла Україну на зимових Олімпійських іграх 2026 року.

