85-річний волонтер з Волині виготовив на фронт понад тисячу окопних свічок. ВІДЕО

85-річний волонтеріз села Війниця на Волині за рік зробив понад тисячу окопних свічок на передову.Чоловік народився 24 лютого. Свій день народження не святкує після початку повномасштабної війни. Для нього ця дата стала трагедією народу, - повідомляєУ його родині, зізнається, багато людей у війську, кілька з них загинули. Оскільки через свій вік не зміг піти на фронт, то минулої зими почав виготовляти окопні свічки, каже донька волонтера Лариса Соловей."Він з самого початку війни дуже жалкував, що йому вже так багато років, але весь час хотів знайти, чим би бути корисним і можна було б допомогти. Окрім того, він постійно робив благодійні внески на якісь збори, пожертви", — додаєЗі слів Олега Кушніра, починав зі розпалювачів для війська — для цього занурював ватні диски у віск. Згодом довідався, що один школяр з села Замличі робить окопні свічки. Тоді дідусь навчився їх виготовляти через відео в інтернеті. Додає: так торік зробив 395 свічок."Я буду тут лежати, а там, значить, діти наші будуть мерзнути? Ну як так? І раз я ще чуть-чуть ворочусь, то треба хоч що-небудь. Я не можу вже багато допомогти. А от хоть таку дрібненьку роботу можу робити", — каже він.За освітою чоловік — інженер-механік. Працював у "Волиньобленерго", викладав у автошколі, працював механіком, інженером, електромонтером. Коли тримав пасіку, використовував віск на окопні свічки, однак торік бджоли загинули, тому перейшов на парафін. Зараз з господарства має тільки курей, а увесь вільний час витрачає на допомогу війську."Цієї зими він мав час лише на свічки й через те йому так багато вдалося зробити. Тільки встане, щось там поробить по господарству, сідає і собі крутить свічки. Весь час нас всіх підганяв: "Давайте мені то баночок бракує, то парафіну". Ось так", — додає Лариса Соловей.Зі слів волонтера, закупівлі матеріалів переважно робить за власний кошт, іноді йому з грошима допомагають люди. Його товариші також долучаються до виготовлення свічок."Він нас інструктує, ми робимо. Він, напевно, всю пенсію віддає на благодійну справу. От ми минулий раз були тут, він взяв гроші, кажу: "А що ви йдете купляти?". "То ж треба волонтерам, щоб на заправку було". Оце отаке мислення", — розповідає товаришмиє бляшанки, зависокі — обрізує і зашліфовує гострі кути, щоб військові не поранилися, беручи їх до рук. У крамницях бере порожні картонні ящики, які ріже на тонкі смужки, скручує і вкладає у бляшанку. Вміст заливає розплавленим парафіном."Заливання займає час, тому що парафін всотується і з’являються щілини. Значить, треба ще долити. А якщо залив багато, треба верхній (шар – ред.) зняти, бо дуже довго розгоряється свічка", — пояснює Олег Кушнір.Додає: у свої 85 почувається добре, бо має ще що робити. У день його народження волонтери передали йому подяку за допомогу та працю задля війська.