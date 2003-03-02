На Волині газовики здіснять технічне обслуговування мереж. АДРЕСИ

В березні у 130 будинках в чотирьох районах на Волині проведуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Графік робіт оприлюднили на сайті філії, - повідомляє "Суспільне".

Під час техобслуговування працівники газової служби перевірятимуть герметичність з’єднань газопроводів і газового обладнання, випробовуватимуть систему на щільність і у разі потреби усуватимуть витоки газу.

Володимирський район
м. Володимир, Луцька, 101//1 — 02-05.03.2026
м. Володимир, Луцька, 101//2 — 02-05.03.2026
м. Володимир, Луцька, 103 — 09-12.03.2026
м. Володимир, Луцька, 105//1 — 06.03.2026
м. Володимир, Луцька, 105//2 — 13.03.2026
смт. Іваничі, Банківська, 7 — 3.03.2026
смт. Іваничі, Банківська, 9 — 4.03.2026
смт. Іваничі, Валова, 16 — 5.03.2026
смт. Іваничі, Валова, 18 — 10.03.2026
смт. Іваничі, Валова, 22 — 11.03.2026
смт. Іваничі, Валова, 6 — 12.03.2026
смт. Іваничі, Валова, 8 — 17.03.2026
смт. Іваничі, Відродження, 10 — 18.03.2026
смт. Іваничі, Відродження, 6 — 18.03.2026
смт. Іваничі, Відродження, 8 — 19.03.2026
смт. Іваничі, Грушевського, 15 — 24.03.2026
смт. Іваничі, Грушевського, 17 — 24.03.2026
смт. Іваничі, Грушевського, 20 — 25.03.2026
смт. Іваничі, Грушевського, 22 — 26.03.2026
смт. Іваничі, Грушевського, 24 — 26.03.2026
м. Нововолинськ, 15-й, 4 — 2-3.03.2026
м. Нововолинськ, 15-й, 5 — 4.03.2026
м. Нововолинськ, 15-й, 7 — 5.03.2026
м. Нововолинськ, 15-й, 9 — 6.03.2026
м. Нововолинськ, 5-й, 11 — 9.03.2026
м. Нововолинськ, 5-й, 13 — 18.03.2026
м. Нововолинськ, 5-й, 14 — 19.03.2026
м. Нововолинськ, 5-й, 15 — 20.03.2026
м. Нововолинськ, 5-й, 16 — 23.03.2026
м. Нововолинськ, 5-й, 17 — 25.03.2026
м. Нововолинськ, 5-й, 2 — 26.03.2026
м. Нововолинськ, 5-й, 26 — 30.03.2026
м. Нововолинськ, Святого Володимира, 1 — 9.03.2026
м. Нововолинськ, Святого Володимира, 11 — 12.03.2026
м. Нововолинськ, Святого Володимира, 13 — 13.03.2026
м. Нововолинськ, Святого Володимира, 15 — 16.03.2026
м. Нововолинськ, Святого Володимира, 17 — 17.03.2026
м. Нововолинськ, Святого Володимира, 21 — 24.03.2026
м. Нововолинськ, Святого Володимира, 25 — 27.03.2026

Ковельський район
с. Вербка, Шкільна, 22 — 24-25.03.2026
с. Вербка, Шкільна, 32 — 30.03.2026
с. Вербка, Шкільна, 38 — 10-12.03.2026
с. Вербка, Шкільна, 40 — 31.03.2026
с. Вербка, Шкільна, 6 — 19-23.03.2026
с. Вербка, Шкільна, 8 — 26-27.03.2026
с. Вербка, Шкільний, 11 — 30.03.2026
с. Вербка, Шкільний, 13 — 13-16.03.2026
с. Вербка, Шкільний, 14 — 03-04.03.2026
с. Дубове, Калинова, 1 — 02.03.2026
с. Дубове, Калинова, 12/Б — 02.03.2026
с. Дубове, Калинова, 12/В — 05.03.2026
с. Дубове, Калинова, 12/г — 06.03.2026
с. Вербка, Шкільний, 3 — 31.03.2026
м. Ковель, Олега Матіжева, 8 — 18.03.2026
м. Ковель, Павла Грабовського, 11 — 17.03.2026
м. Ковель, Павла Грабовського, 32 — 17.03.2026
м. Ковель, Українських Добровольців, 36 — 18.03.2026
м. Ковель, Ярослава Мудрого, 18 — 09.03.2026
м. Ковель, Ярослава Мудрого, 26 — 09.03.2026

Луцький район
м. Рожище, Незалежності, 65 — 03.03.26
м. Рожище, Незалежності, 75 — 05.03.26
м. Рожище, Незалежності, 76 — 10.03.26
м. Рожище, Незалежності, 79 — 12.03.26
м. Рожище, Петра Калнишевського, 2А — 17.03.26
м. Рожище, Степана Бандери, 29Б — 19.03.26
м. Луцьк, Соборності, 14 — 09.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 14/А — 09.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 15 — 23.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 16 — 10.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 17 — 23.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 19 — 24.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 19/А — 24.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 20 — 18.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 20/А — 18.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 21 — 25.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 22 — 12.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 22/А — 12.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 23 — 25.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 24 — 16.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 24/А — 16.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 25 — 26.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 25/А — 26.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 25/Б — 30.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 26 — 17.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 27 — 31.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 28 — 17.03.2026
м. Луцьк, Соборності, 29 — 31.03.2026
с. Рованці, Вишнева, 73 — 02.03.2026
с. Рованці, Покровська, 12 — 02.03.2026
с. Рованці, Тараса Шевченка, 54 — 02.03.2026
с. Рокині, Героїв України, 4 — 04.03.2026
с. Рокині, Тараса Шевченка, 43 — 04.03.2026
с. Рокині, Тараса Шевченка, 88 — 04.03.2026
с. Рокині, Тараса Шевченка, 92 — 04.03.2026
с. Рокині, Тараса Шевченка, 94 — 04.03.2026
с. Струмівка, Євгена Чикаленка, 9 — 03.03.2026
с. Струмівка, Євгена Чикаленка, 9А — 03.03.2026
с. Струмівка, Рівненська, 5 — 03.03.2026
с. Струмівка, Рівненська, 124 — 03.03.2026
с. Струмівка, Скляренка, 11 — 03.03.2026
с. Струмівка, Старицького, 21 — 03.03.2026
с. Тарасове, Городецька, 29 — 05.03.2026
с. Тарасове, Центральна, 4 — 05.03.2026
с. Тарасове, Центральна, 6 — 05.03.2026
с. Тарасове, Центральна, 29 — 05.03.2026
с. Тарасове, Центральна, 31 — 05.03.2026
м. Ківерці, Відродження, 11 — 05.03.2026
м. Ківерці, Відродження, 15 — 05.03.2026
м. Ківерці, Відродження, 30А — 05.03.2026
м. Ківерці, Вокзальна, 7Д — 09.03.2025
м. Ківерці, Залізнична, 31 — 09.03.2025
м. Ківерці, Залізнична, 70 — 09.03.2025
м. Ківерці, Індустріальна, 12А — 12.03.2025
м. Ківерці, Київська, 84 — 13.03.2025
м. Ківерці, Озерна, 29 — 12.03.2025
м. Ківерці, Пилипа Орлика, 89В — 12.03.2025
Камінь-Каширський район
м. Камінь-Каширський, Ковельська, 67 — 17.03.2026
м. Камінь-Каширський, Ковельська, 69 — 19.03.2026
м. Камінь-Каширський, Ковельська, 70/а — 25-26.03.2026
м. Камінь-Каширський, Ковельська, 17 — 03.03.2026
м. Камінь-Каширський, Ковельська, 61 — 05.03.2026
м. Камінь-Каширський, Ковельська, 97 — 10.03.2026
м. Камінь-Каширський, Ковельська, 99 — 12.03.2026
смт. Ратне, Короленка, 8 — 02-03.03.2026
смт. Стара Вижівка, Володимирська, 3Б — 19.03.2026
с. Любохини, Центральна (Жовтнева), 12 — 26.03.2026
смт. Ратне, Княгині Ольги, 1 — 04-05.03.2026
смт. Ратне, Каштанова, 4 — 16-17.03.2026
смт. Ратне, Каштанова, 12 — 18-19.03.2026
смт. Ратне, Василя Стуса, 2 — 09-10.03.2026
Як раніше повідомляли у Волинській філії "Газмереж", паперові квитанції за обстеження газових мереж надійдуть до поштових скриньок споживачів. Також їх онлайн версія буде доступна в особистих кабінетах на сайті “Газмережі”.

Волинь, газові мережі, технічне обслуговування
