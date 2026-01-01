Скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру в Луцьку





Для прибиральників у Києві квартира дорівнює 14,2 року доходу, а оренда у Львові та Ужгороді перевищує 100% зарплати, що робить самостійне проживання практично неможливим, - повідомляє



Ціни на квартири в Україні зростають швидше, ніж доходи громадян, і це напряму впливає на доступність житла. У великих містах однокімнатна квартира вже дорівнює кільком рокам повної річної зарплати, а для частини професій – більше ніж десятирічному заробітку.



Безпековий фактор суттєво вплинув на ціни. У західних регіонах попит зріс, і разом із ним зросла частка доходу, яку потрібно віддати за власне житло, повідомляє ЛУН.



Скільки років треба працювати, щоб купити квартиру?

У Києві середня однокімнатна квартира дорівнює 7,7 року річного заробітку. Водночас столиця не є найдорожчою за цим показником.



У Львові потрібно 8,4 року доходу, у Луцьку – 8,5 року, в Ужгороді – 8,5 року. Саме ці міста очолюють список за співвідношенням вартості житла до зарплат.



Ми спостерігаємо парадокс: безпека західних регіонів стала настільки дорогою "валютою", що Львів та Ужгород поступово переходять у зону економічної недосяжності для багатьох професій. Це обмежує можливості внутрішнього переміщення та ускладнює покращення житлових умов. Для частини людей окрема квартира стає не питанням вибору, а питанням виживання, – зазначає у коментарі finance.ua Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистика.



У прифронтових регіонах показники нижчі. У Запоріжжі квартира еквівалентна 2,4 року доходу, у Миколаєві – 3,4 року. У Харкові потрібно 3,5 року повного заробітку, у Дніпрі – 4,5 року.



Для кого житло стало найбільш недосяжним?

Різниця відчутна залежно від професії, зазначають Work.ua. Менеджеру з продажу в Харкові потрібно 2,6 року роботи, щоб придбати однокімнатну квартиру. У Дніпрі – 3,2 року, в Одесі – 4,9 року, у Києві – 5,9 року. У Львові та Ужгороді – 6,3 року.



Для бухгалтерів навантаження вище. У Харкові це 3,5 року, у Дніпрі – 4,6 року, у Києві – 7,2 року. У Львові потрібно 8,4 року доходу, в Ужгороді – 8,7 року.



Найбільше часу на накопичення потрібно працівникам із низькими зарплатами. Для прибиральників у Києві квартира дорівнює 14,2 року річного доходу, у Львові – 15,3 року. В Ужгороді – 12,9 року, в Одесі – 12,4 року, у Дніпрі – 9,3 року, у Харкові – 7,5 року.



Скільки доводиться витрачати на оренду?

Оренда також забирає значну частину доходів. У Харкові однокімнатна квартира обійдеться приблизно у 20% середньої зарплати. У Києві – близько 50%.



У Львові витрати становлять 60 – 80% залежно від професії. В Ужгороді – до 80% у середньому, а для барист, касирів чи продавців показник може сягати 96 – 98% місячного доходу.



Для прибиральників у Львові та Ужгороді оренда перевищує 100% зарплати, що фактично унеможливлює самостійне проживання без додаткових джерел коштів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві середня однокімнатна квартира дорівнює 7,7 року річного заробітку, у Львові та Луцьку понад 8 років, а в Запоріжжі лише 2,4 року.Для прибиральників у Києві квартира дорівнює 14,2 року доходу, а оренда у Львові та Ужгороді перевищує 100% зарплати, що робить самостійне проживання практично неможливим, - повідомляє Канал24 Ціни на квартири в Україні зростають швидше, ніж доходи громадян, і це напряму впливає на доступність житла. У великих містах однокімнатна квартира вже дорівнює кільком рокам повної річної зарплати, а для частини професій – більше ніж десятирічному заробітку.Безпековий фактор суттєво вплинув на ціни. У західних регіонах попит зріс, і разом із ним зросла частка доходу, яку потрібно віддати за власне житло, повідомляє ЛУН.У Києві середня однокімнатна квартира дорівнює 7,7 року річного заробітку. Водночас столиця не є найдорожчою за цим показником.У Львові потрібно 8,4 року доходу,, в Ужгороді – 8,5 року. Саме ці міста очолюють список за співвідношенням вартості житла до зарплат.Ми спостерігаємо парадокс: безпека західних регіонів стала настільки дорогою "валютою", що Львів та Ужгород поступово переходять у зону економічної недосяжності для багатьох професій. Це обмежує можливості внутрішнього переміщення та ускладнює покращення житлових умов. Для частини людей окрема квартира стає не питанням вибору, а питанням виживання, – зазначає у коментарі finance.ua, керівниця ЛУН Статистика.У прифронтових регіонах показники нижчі. У Запоріжжі квартира еквівалентна 2,4 року доходу, у Миколаєві – 3,4 року. У Харкові потрібно 3,5 року повного заробітку, у Дніпрі – 4,5 року.Різниця відчутна залежно від професії, зазначають Work.ua. Менеджеру з продажу в Харкові потрібно 2,6 року роботи, щоб придбати однокімнатну квартиру. У Дніпрі – 3,2 року, в Одесі – 4,9 року, у Києві – 5,9 року. У Львові та Ужгороді – 6,3 року.Для бухгалтерів навантаження вище. У Харкові це 3,5 року, у Дніпрі – 4,6 року, у Києві – 7,2 року. У Львові потрібно 8,4 року доходу, в Ужгороді – 8,7 року.Найбільше часу на накопичення потрібно працівникам із низькими зарплатами. Для прибиральників у Києві квартира дорівнює 14,2 року річного доходу, у Львові – 15,3 року. В Ужгороді – 12,9 року, в Одесі – 12,4 року, у Дніпрі – 9,3 року, у Харкові – 7,5 року.Оренда також забирає значну частину доходів. У Харкові однокімнатна квартира обійдеться приблизно у 20% середньої зарплати. У Києві – близько 50%.У Львові витрати становлять 60 – 80% залежно від професії. В Ужгороді – до 80% у середньому, а для барист, касирів чи продавців показник може сягати 96 – 98% місячного доходу.Для прибиральників у Львові та Ужгороді оренда перевищує 100% зарплати, що фактично унеможливлює самостійне проживання без додаткових джерел коштів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію