Волиняни стали чемпіонами України з лижного туризму. ФОТО

Нещодавно в селі Яблуниця на Івано-Франківщині відбувся Чемпіонат України з лижного туризму, де гідно виступили доросла та юнацька збірні команди Волинської федерації спортивного туризму.

Про це повідомив спортивний суддя міжнародної категорії, майстер спорту України Леонід Толстіхін, - пише ІА "Волинські новини".

Волинь вкотре довела: її успіхи – це не випадковість, а багаторічна традиція.

Упродовж всіх років проведення Чемпіонатів України з лижного туризму команди Волині не тільки були абсолютними чемпіонами, призерами, а й виконували нормативи на звання майстрів спорту України, а це понад два десятки осіб.

Переконливо виступила доросла команда федерації, яка вже кілька чемпіонатів поспіль утримує лідерство в Україні. І цей рік – не виняток. У складі команди виступали Катерина Доценко (Луцьк), Андрій Марчук (Боратин), Максим Патута (Промінь), Максим Бондарук (Луцьк), Олександр Оришко – він же незмінний багаторічний тренер з Луцька.
На дистанції «Смуга перешкод» наші лижники показали другий результат, а «Лижний маршрут» та «Естафету» подолали першими. У підсумку – І місце в загальному заліку та виконання нормативу майстра спорту України зі спортивного туризму.

Юнацьку збірну команду цьогоріч представляли Анна Бокова (Промінь), Яна Глина і Станіслав Шевчук (Боратин), Тимофій Гаврилюк (Ківерці), Андрій Синиця (Гірка Полонка).
Тренували команду неодноразові учасники таких чемпіонатів – майстер спорту України зі спортивного туризму Олександр Оришко та кандидат у майстри спорту Володимир Казаков. Тренери спортсменів – Віталій Гнатюк, Андрій Востріков, Павло Табенський.

Упродовж трьох днів юнацька збірна склала сильну конкуренцію іншим командам, показавши чудовий результат: «Смуга перешкод» – ІІ місце, «Лижний маршрут» – ІІ місце, на «Естафеті» – І місце. У підсумку – ІІ загальнокомандне місце з відставанням лише в один бал від переможців з Івано-Франківщини. Троє спортсменів у команді виконали норматив І дорослого розряду.

Важливо, що участь команд у чемпіонаті стала можливою завдяки підтримці та організаційному сприянню голови федерації Костянтина Антонюка.
Волинь має давні традиції не лише результативних виступів, а й активної, професійної участі у суддівстві. Члени федерації як висококваліфіковані фахівці регулярно входять до складу головної суддівської колегії Чемпіонатів України з лижного туризму. Цьогоріч у складі суддівської колегії працювали Вікторія Мелимука, Микола Кльоц та Костянтин Антонюк.

Системна робота, наступність поколінь, професіоналізм тренерів і самовідданість спортсменів знову дали високий результат.

