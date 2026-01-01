Рейтинг ергономічних крісел за зростом і типом фігури: що має регулюватися, щоб крісло працювало





Ми не оцінюємо бренди, а порівнюємо діапазони регулювань, щоб зрозуміти, яке



Чому все «ергономічне» без антропометрії не працює

Багато моделей у категорії ергономічні крісла виглядають переконливо зовнішньо. Проте крісло буде дійсно працювати лише тоді, коли збігаються контактні зони:



1. Перша зона — край сидіння і стегно.



2. Друга зона — поперек і точка підтримки.



3. Третя зона — лопатки й верх спини.



4. Четверта зона — підлокітники і плечовий пояс.



Якщо глибина сидіння надмірна, край створює тиск у підколінній ділянці, що погіршує кровообіг і змінює кут у тазостегновому суглобі.



Якщо поперекова підтримка розташована вище або нижче анатомічного вигину, навантаження переходить на міжхребцеві диски замість м’язового корсета.



Якщо підлокітники не відповідають ширині та висоті плечового поясу, виникає статичне перенапруження трапецієподібних м’язів і шийного відділу.



Якщо спинка коротка для зросту користувача, центр ваги зміщується вперед, що підвищує осьове навантаження на поперековий відділ хребта.



Ергономіка досягається не формою спинки, а наявністю достатнього діапазону регулювань у всіх елементах, що відповідають за контактні зони — сидіння, поперек, підлокітники та механізм нахилу.



Конструкція ергономічного крісла має змінювати геометрію щонайменше у чотирьох напрямках, а для нестандартної антропометрії (великої ваги або значного відхилення зросту від середнього) потрібні спеціалізовані моделі з розширеними параметрами.



Як оцінити ергономічні крісла перед покупкою: 4 параметри посадки

Глибина сидіння вирішує для високого і для низького зросту. Оптимальний діапазон регулювання глибини — не менше 4-6 см ходу сидіння. Зробіть тест на 2-4 пальці між краєм сидіння і підколінною ямкою. Якщо відстані немає, вам потрібна менша глибина або сидіння-слайдер.



Висота спинки важлива через місце поперекової підтримки. Регулювання попереку по висоті має перекривати щонайменше 5-8 см. Поперек має потрапляти у фізіологічний вигин, а не в таз або вище талії.



Підлокітники мають знімати навантаження з плечей. Базове регулювання по висоті — не менше 7-10 см. Для широкої посадки критичне регулювання по ширині або 3D/4D-механіка зі зміщенням вперед і поворотом.



Вага важлива через ресурс механізму і бази. Якщо ваша вага перевищує 100 кг, бажаний запас по навантаженню — не менше 120-150 кг. Звертайте увагу на металеву хрестовину, клас газліфта та тип механізму нахилу. Максимальна вага в характеристиках не гарантує відсутність люфтів через рік навіть якщо це крісло комп'ютерне ергономічне з високою вартістю.



Перед тим як обрати, яке ергономічне крісло купити, перевірте чотири речі: глибину сидіння, позицію попереку, діапазон підлокітників і ресурс конструкції.



Профілі користувачів і моделі, які їх закривають

190+ (довгі ноги, висока точка попереку). Починайте з глибини сидіння. Якщо сидіння коротке, інші регулювання не компенсують проблему. Ці ергономічні крісла мають регулювання глибини сидіння та достатню висоту спинки:



ADAPWORK S1 Mesh Pro Max Senior ErgoChair;

ADAPWORK S7 Mesh Senior ErgoChair;

GTChair iFit X;

Hinomi H1 Pro V2;

Interstuhl JOYCEis3 JC213.

До 165 (коротша посадка, нижчі підлокітники). Потрібна мінімальна висота посадки, а саме має бути 40-44 см. Якщо ж крісло в нижньому положенні має 48 см, людина зі зростом 160 см буде бовтати ногами в повітрі. Тут можуть бути:



ADAPWORK M4 Middle ErgoChair;

ADAPWORK M1 Mesh Middle ErgoChair;

OfficePro Balance OC550;

Office4You CLARK;

AMF Веб A1.

Велика вага (ресурс і стабільність). Недостатній запас по навантаженню з часом призводить до люфтів навіть при правильній посадці. Надміцними ергономічними кріслами вважають:



ADAPWORK S3 Pro Senior ErgoChair;

Hinomi H1 Pro V2;

SIHOO Doro C300;

Special4You WAU.

Широкі плечі (ширина бази + 3D/4D підлокітники). Зазвичай радять:



ADAPWORK S7 Mesh Senior ErgoChair;

GTChair Dvary;

Hinomi H2 Pro;

OfficePro Skyline OC680;

Interstuhl PUREis3 PU113.

Змішаний профіль (високий+вага або низький+ширина):



ADAPWORK S1 Mesh Pro Max Senior ErgoChair;

ADAPWORK S3 Pro Senior ErgoChair;

GTChair iFit X;

Hinomi H1 Pro V2;

Interstuhl JOYCEis3 JC213



Серед варіантів трапляються моделі з додатковими функціями, наприклад, ергономічне крісло з підставкою для ніг, яке іноді рекомендують для користувачів із зростом від 145 см. Рейтинг має сенс лише тоді, коли ви співвідносите свою антропометрію з реальними діапазонами регулювань конкретної моделі. Якщо перший параметр не підходить, решта не компенсує геометрію.



Універсального рішення не існує. Існують лише моделі з різним перекриттям параметрів, які потрібно співвіднести з власними пропорціями.

