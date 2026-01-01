Найрозповсюдженіші захворювання суглобів





Рання діагностика дозволяє сповільнити розвиток патології та уникнути ускладнень. Саме тому при появі дискомфорту в суглобах варто звернутися до спеціаліста та не займатися самолікуванням. Вчасне лікування захворювань суглобів має надзвичайно важливе значення для збереження загальної якості життя. Які захворювання зустрічаються найчастіше?



Остеоартроз

Остеоартроз — це одне із найпоширеніших захворювань суглобів у світі. Найчастіше він вражає:



колінні;

кульшові суглоби;

дрібні суглоби кистей.

Дана хвороба розвивається поступово й впродовж довгого часу майже не турбує людину. Виникає вона через зношування хрящової тканини, яка з віком втрачає еластичність. У результаті з’являється біль і відчувається скутість рухів. Примітно, що на початкових стадіях він виникає лише після фізичного навантаження. Згодом неприємні відчуття можуть турбувати навіть у стані спокою. Часто пацієнти скаржаться на хрускіт у суглобах під час руху, що цілком прогнозовано, адже без лікування суглоб поступово деформується.



Ревматоїдний артрит

Це аутоімунне захворювання, при якому імунна система атакує власні тканини організму. Найчастіше уражаються дрібні суглоби рук і стоп. Хвороба може починатися з незначного болю та набряку. Зранку ж люди відчувають скутість рухів. Без належної терапії процес стає хронічним.



З часом починається деформація суглобів і, їх рухливість знижується. Захворювання також може супроводжуватися загальною слабкістю та підвищеною температурою. Щоб сповільнити його прогрес, важливо звернутися до лікаря на ранніх етапах. Сучасні методи лікування дозволяють контролювати перебіг хвороби, а контроль фахівця допомагає уникнути ускладнень.



Подагра

Дана хвороба виникає через порушення обміну сечової кислоти в організмі. Її кристали відкладаються в суглобах і викликають сильний біль. При цьому найчастіше уражається суглоб великого пальця ноги. Біль відчувається настільки сильно, що до хворого суглоба неможливо доторкнутися. Напади зазвичай починаються раптово та супроводжуються набряком і почервонінням.



Причинами розвитку подагри часто є неправильне харчування та спадкові фактори. Надмірне вживання м’яса, алкоголю та солодких напоїв підвищує ризик розвитку захворювання. Лікування ж включає медикаментозну терапію та корекцію способу життя. Дотримання дієти допомагає зменшити частоту нападів. При цьому контроль рівня сечової кислоти є обов’язковим.



Бурсит

Так називається запалення навколосуглобової сумки, яка виконує захисну функцію. Найчастіше уражаються плечові, ліктьові та колінні суглоби. Захворювання може виникнути через травму або постійне перевантаження. У ділянці суглоба з’являється набряк і, через біль, рухливість обмежується.



В деяких випадках запалення супроводжується підвищенням температури тіла. Якщо причиною є інфекція, потрібне спеціальне лікування. Вчасно проведена терапія дозволяє швидко зменшити симптоми. Важливо забезпечити суглобу спокій і уникати навантажень. Профілактика ж полягає в правильному розподілі фізичної активності.



Можливості організму далеко не безмежні. Страждає і нервова система, і суглоби, але хвороби лікуються або ж їх несприятливий вплив можна суттєво зменшити. Поділіться своїми проблемами з фахівцем клініки Основа і, він підбере терапію, що допоможе в конкретному випадку. Подбайте про власне здоров’я.

