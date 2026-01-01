Від кондукторів до логістів: як змінився ринок праці на Волині





Про це розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості. За їхніми даними, автоматизація та діджиталізація змінюють ринок праці на Волині, передає



Менш затребуваними стали такі професії:



кондуктори — їх замінюють валідатори;

касири у великих мережах — зʼявляється більше кас самообслуговування;

оператори кол-центрів — працюють автовідповідачі;

вахтери та охоронники — встановлюються системи відеонагляду;

бібліотекарі — розвиток інтернет-технологій змінює формат доступу до інформації.



Серед професій, що нині активно розвиваються:



оператори дронів (агросектор, геодезія, правоохоронна діяльність);

ерготерапевти та психологи (реабілітація та підтримка);

ІТ-фахівці, програмісти, аналітики;

графічні дизайнери та адміністратори вебсайтів;

логісти — фахівці, які організовують рух товарів від виробника до споживача.



Торік на Волині був попит на таких спеціалістів:



логіст — 70 вакансій;

психолог — 29 вакансій;

ерготерапевт — 8 вакансій;

програміст — 8 вакансій;

графічний дизайнер — 5 вакансій.



Ринок праці на Волині змінюється, тому важливо вчасно реагувати на зміни, здобувати нові навички та обирати професії, які матимуть попит у майбутньому, додали в обласному центрі зайнятості.

