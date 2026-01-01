Від кондукторів до логістів: як змінився ринок праці на Волині

Від кондукторів до логістів: як змінився ринок праці на Волині
Професії, які були популярні в минулі роки на Волині, поступово втрачають актуальність. Натомість з’являється попит на нові спеціальності: від логістів і психологів до ІТ-фахівців та операторів дронів.

Про це розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості. За їхніми даними, автоматизація та діджиталізація змінюють ринок праці на Волині, передає Суспільне.

Менш затребуваними стали такі професії:

кондуктори — їх замінюють валідатори;
касири у великих мережах — зʼявляється більше кас самообслуговування;
оператори кол-центрів — працюють автовідповідачі;
вахтери та охоронники — встановлюються системи відеонагляду;
бібліотекарі — розвиток інтернет-технологій змінює формат доступу до інформації.

Серед професій, що нині активно розвиваються:

оператори дронів (агросектор, геодезія, правоохоронна діяльність);
ерготерапевти та психологи (реабілітація та підтримка);
ІТ-фахівці, програмісти, аналітики;
графічні дизайнери та адміністратори вебсайтів;
логісти — фахівці, які організовують рух товарів від виробника до споживача.

Торік на Волині був попит на таких спеціалістів:

логіст — 70 вакансій;
психолог — 29 вакансій;
ерготерапевт — 8 вакансій;
програміст — 8 вакансій;
графічний дизайнер — 5 вакансій.

Ринок праці на Волині змінюється, тому важливо вчасно реагувати на зміни, здобувати нові навички та обирати професії, які матимуть попит у майбутньому, додали в обласному центрі зайнятості.

